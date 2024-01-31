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Яким буде лютий на Харківщині: прогноз синоптиків

Суспільство 09:35   31.01.2024
Оксана Горун
Яким буде лютий на Харківщині: прогноз синоптиків Фото: Олена Нагорна

Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз температури повітря та опадів на лютий 2024 року.

“Середня місячна температура повітря очікується 2,5° морозу (норма – 3,9° морозу). Середня місячна кількість опадів передбачається 37 мм (норма – 37 мм)”, – повідомили в гідрометцентрі.

Раніше синоптики поділилися даними багаторічних спостережень, яким на Харківщині буває лютий. За їхніми даними, абсолютний мінімум температури повітря в лютому фіксували у 1954, 1976, 1985, 2006 роках – було 30-36 градусів морозу. Опадів у середньому випадає 32-41 мм. Найбільша висота снігового покриву, яку фіксували – 5-20 см. Зазвичай опади в лютому йдуть пів місяця – від 12 до 16 днів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 09:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз температури повітря та опадів на лютий 2024 року".