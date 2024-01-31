Яким буде лютий на Харківщині: прогноз синоптиків
Фото: Олена Нагорна
Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз температури повітря та опадів на лютий 2024 року.
“Середня місячна температура повітря очікується 2,5° морозу (норма – 3,9° морозу). Середня місячна кількість опадів передбачається 37 мм (норма – 37 мм)”, – повідомили в гідрометцентрі.
Раніше синоптики поділилися даними багаторічних спостережень, яким на Харківщині буває лютий. За їхніми даними, абсолютний мінімум температури повітря в лютому фіксували у 1954, 1976, 1985, 2006 роках – було 30-36 градусів морозу. Опадів у середньому випадає 32-41 мм. Найбільша висота снігового покриву, яку фіксували – 5-20 см. Зазвичай опади в лютому йдуть пів місяця – від 12 до 16 днів.
Читайте також: Електрика для населення в Україні подорожчає вдвічі – нардеп
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз, февраль, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Яким буде лютий на Харківщині: прогноз синоптиків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз температури повітря та опадів на лютий 2024 року".