Тепліший за січень: яким буває лютий у Харкові та області – синоптики
Фото: Олена Нагорна
На Харківщині останній місяць зими, лютий, у більшості випадків тепліший за січень. Температура у середньому складає 3,3 – 4,9 градуса морозу, повідомили у Регіональному центрі із гідрометеорології.
За їхніми даними, абсолютний мінімум температури повітря у лютому фіксували в 1954, 1976, 1985, 2006 роках – було 30-36 градусів із позначкою «мінус».
Синоптики зазначили, що за лютий в середньому випадає 32-41 мм опадів. Найбільша висота снігового покрову досягає 5-20 см – у другій і третій декадах місяця.
«У лютому буває 12-16 днів з опадами, 3-8 днів з хуртовинами, 3-9 днів з туманами», – додали фахівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 18:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині останній місяць зими, лютий, у більшості випадків тепліший за січень. Температура у середньому складає 3,3 – 4,9 градуса морозу, повідомили у Регіональному центрі із гідрометеорології. ".