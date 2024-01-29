Тепліший за січень: яким буває лютий у Харкові та області – синоптики

На Харківщині останній місяць зими, лютий, у більшості випадків тепліший за січень. Температура у середньому складає 3,3 – 4,9 градуса морозу, повідомили у Регіональному центрі із гідрометеорології.

За їхніми даними, абсолютний мінімум температури повітря у лютому фіксували в 1954, 1976, 1985, 2006 роках – було 30-36 градусів із позначкою «мінус».

Синоптики зазначили, що за лютий в середньому випадає 32-41 мм опадів. Найбільша висота снігового покрову досягає 5-20 см – у другій і третій декадах місяця.

«У лютому буває 12-16 днів з опадами, 3-8 днів з хуртовинами, 3-9 днів з туманами», – додали фахівці.