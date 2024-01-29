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Тепліший за січень: яким буває лютий у Харкові та області – синоптики

Суспільство 18:18   29.01.2024
Вікторія Яковенко
Тепліший за січень: яким буває лютий у Харкові та області – синоптики Фото: Олена Нагорна

На Харківщині останній місяць зими, лютий, у більшості випадків тепліший за січень. Температура у середньому складає 3,3 – 4,9 градуса морозу, повідомили у Регіональному центрі із гідрометеорології.

За їхніми даними, абсолютний мінімум температури повітря у лютому фіксували в 1954, 1976, 1985, 2006 роках – було 30-36 градусів із позначкою «мінус».

Синоптики зазначили, що за лютий в середньому випадає 32-41 мм опадів. Найбільша висота снігового покрову досягає 5-20 см – у другій і третій декадах місяця.

«У лютому буває 12-16 днів з опадами, 3-8 днів з хуртовинами, 3-9 днів з туманами», – додали фахівці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 18:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині останній місяць зими, лютий, у більшості випадків тепліший за січень. Температура у середньому складає 3,3 – 4,9 градуса морозу, повідомили у Регіональному центрі із гідрометеорології. ".