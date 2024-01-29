Теплее января: каким бывает февраль в Харькове и области — синоптики

На Харьковщине последний месяц зимы, февраль, в большинстве случаев теплее января. Температура в среднем составляет 3,3 – 4,9 градуса мороза, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По их данным, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале фиксировали в 1954, 1976, 1985, 2006 годах – было 30-36 градусов с отметкой «минус».

Синоптики отметили, что за февраль в среднем выпадает 32-41 мм осадков. Наибольшая высота снежного покрова достигает 5-20 см – во второй и третьей декадах месяца.

«В феврале бывает 12-16 дней с осадками, 3-8 дней с метелью, 3-9 дней с туманами», — добавили специалисты.