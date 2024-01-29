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Теплее января: каким бывает февраль в Харькове и области — синоптики

Общество 18:18   29.01.2024
Виктория Яковенко
Теплее января: каким бывает февраль в Харькове и области — синоптики Фото: Елена Нагорная

На Харьковщине последний месяц зимы, февраль, в большинстве случаев теплее января. Температура в среднем составляет 3,3 – 4,9 градуса мороза, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По их данным, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале фиксировали в 1954, 1976, 1985, 2006 годах – было 30-36 градусов с отметкой «минус».

Синоптики отметили, что за февраль в среднем выпадает 32-41 мм осадков. Наибольшая высота снежного покрова достигает 5-20 см – во второй и третьей декадах месяца.

«В феврале бывает 12-16 дней с осадками, 3-8 дней с метелью, 3-9 дней с туманами», — добавили специалисты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 18:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине последний месяц зимы, февраль, в большинстве случаев теплее января. Температура в среднем составляет 3,3 – 4,9 градуса мороза, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии. ".