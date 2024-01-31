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Каким будет февраль на Харьковщине: прогноз синоптиков

Общество 09:35   31.01.2024
Оксана Горун
Каким будет февраль на Харьковщине: прогноз синоптиков Фото: Елена Нагорная

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз температуры воздуха и осадков на февраль 2024 года.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается 2,5° мороза (норма — 3,9° мороза). Среднее месячное количество осадков предполагается 37 мм (норма – 37 мм)», — сообщили в гидрометцентре.

Ранее синоптики поделились данными многолетних наблюдений о том, каким на Харьковщине бывает февраль. По их данным, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале фиксировали в 1954, 1976, 1985, 2006 годах – было 30-36 градусов мороза. Осадков в среднем выпадает 32-41 мм. Самая большая высота снежного покрова, которую фиксировали — 5-20 см. Обычно осадки в феврале идут полмесяца — от 12 до 16 дней.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 09:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз температуры воздуха и осадков на февраль 2024 годаф".