Лютневе тепло в Харкові побило температурний рекорд
Температурний рекорд зафіксували у Харкові. 12 лютого стовпчики термометрів показали 9,7 градуса тепла.
Це найвища температура, яка була зафіксована 12 лютого за всі роки метеоспостережень, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
До цього максимум температури для 12 лютого був у 2002 році – термометри показали 5,2 градуса тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 19:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Температурний рекорд зафіксували у Харкові. 12 лютого стовпчики термометрів показали 9,7 градуса тепла".