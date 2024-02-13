Лютневе тепло в Харкові побило температурний рекорд

Температурний рекорд зафіксували у Харкові. 12 лютого стовпчики термометрів показали 9,7 градуса тепла.

Це найвища температура, яка була зафіксована 12 лютого за всі роки метеоспостережень, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

До цього максимум температури для 12 лютого був у 2002 році – термометри показали 5,2 градуса тепла.