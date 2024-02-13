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Лютневе тепло в Харкові побило температурний рекорд

Суспільство 19:40   13.02.2024
Олена Нагорна
Лютневе тепло в Харкові побило температурний рекорд

Температурний рекорд зафіксували у Харкові. 12 лютого стовпчики термометрів показали 9,7 градуса тепла.

Це найвища температура, яка була зафіксована 12 лютого за всі роки метеоспостережень, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

До цього максимум температури для 12 лютого був у 2002 році – термометри показали 5,2 градуса тепла.

Читайте також: У Харків йдуть морози: температура буде нижчою за мінус 10

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 19:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Температурний рекорд зафіксували у Харкові. 12 лютого стовпчики термометрів показали 9,7 градуса тепла".