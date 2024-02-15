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Третий день подряд: температурный рекорд снова зафиксировали в Харькове

Общество 15:12   15.02.2024
Виктория Яковенко
Третий день подряд: температурный рекорд снова зафиксировали в Харькове Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В Харькове вчера, 14 февраля, зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составляла +9,1 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 2007 и 2014 годах — термометры показали+9 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, ранее температурный рекорд фиксировали 12 и 13 февраля.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 14 февраля, зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составляла +9,1 градуса тепла.".