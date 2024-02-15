Третий день подряд: температурный рекорд снова зафиксировали в Харькове

В Харькове вчера, 14 февраля, зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составляла +9,1 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 2007 и 2014 годах — термометры показали+9 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, ранее температурный рекорд фиксировали 12 и 13 февраля.