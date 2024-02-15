Третий день подряд: температурный рекорд снова зафиксировали в Харькове
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
В Харькове вчера, 14 февраля, зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составляла +9,1 градуса тепла.
Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 2007 и 2014 годах — термометры показали+9 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Напомним, ранее температурный рекорд фиксировали 12 и 13 февраля.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 14 февраля, зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составляла +9,1 градуса тепла.".