Третій день поспіль: температурний рекорд знову зафіксували у Харкові

У Харкові вчора, 14 лютого, зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +9,1 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 2007 і 2014 роках і вона становила +9 градусів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, до цього температурний рекорд фіксували 12 і 13 лютого.