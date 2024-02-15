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Третій день поспіль: температурний рекорд знову зафіксували у Харкові

Суспільство 15:12   15.02.2024
Вікторія Яковенко
Третій день поспіль: температурний рекорд знову зафіксували у Харкові Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

У Харкові вчора, 14 лютого, зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +9,1 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 2007 і 2014 роках і вона становила +9 градусів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, до цього температурний рекорд фіксували 12 і 13 лютого.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 15:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 14 лютого, зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +9,1 градуса тепла.".