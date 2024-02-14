У Харкові другий день поспіль фіксують температурний рекорд

У Харкові вчора зафіксували температурний рекорд. 13 лютого максимальна температура повітря становила +8,7 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 2002 і 2014 роках і вона становила +7,5 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, температурний рекорд зафіксували у Харкові і 12 лютого. Стовпчики термометрів показали 9,7 градуса тепла – це найвища температура, яка була зафіксована 12 лютого за всі роки метеоспостережень.