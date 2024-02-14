В Харькове второй день подряд фиксируют температурный рекорд
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
В Харькове вчера зафиксировали температурный рекорд. 13 февраля максимальная температура воздуха составила 8,7 градуса тепла.
Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 2002 и 2014 годах и она составляла +7,5 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Напомним, температурный рекорд был зафиксирован в Харькове и 12 февраля. Столбики термометров показали 9,7 градуса тепла – это самая высокая температура, которая была зафиксирована 12 февраля за все годы метеонаблюдений.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера зафиксировали температурный рекорд. 13 февраля максимальная температура воздуха составила 8,7 градуса тепла.".