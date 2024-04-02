Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

Вчера в Харькове был температурный рекорд, а завтра ожидают опасную погоду

Общество 13:36   02.04.2024
Виктория Яковенко
Вчера в Харькове был температурный рекорд, а завтра ожидают опасную погоду Фото: Василий Голосный

В Харькове вчера, 1 апреля, зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +24,5°С.

Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2013 году и составила +22,7 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Тем временем синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе 3 апреля.

«Ночью 3 апреля по городу и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Читайте также: Дыхание Сахары: в Харькове раньше времени зацвели тюльпаны (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов
В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов
02.04.2024, 09:39
Главные новости Харькова 2 апреля: перспективы электротранспорта, удары КАБ
Главные новости Харькова 2 апреля: перспективы электротранспорта, удары КАБ
02.04.2024, 13:40
Восстановление Харьковщины: что планируют сделать в 2024 году
Восстановление Харьковщины: что планируют сделать в 2024 году
02.04.2024, 09:11
«Настроение – боевое» — Терехов сообщил, выезжают ли люди из Харькова
«Настроение – боевое» — Терехов сообщил, выезжают ли люди из Харькова
02.04.2024, 13:03
Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
01.04.2024, 22:08
Харьковчанин бросал в дом работника прокуратуры «коктейли Молотова»: приговор
Харьковчанин бросал в дом работника прокуратуры «коктейли Молотова»: приговор
02.04.2024, 14:14

Новости по теме:

14:50
Об опасной погоде на Харьковщине предупредили синоптики: что прогнозируют
15:24
Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
14:18
Об опасной погоде завтра на Харьковщине предупредили синоптики
13:14
Сильный ветер и гололед: жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде
15:56
Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Харькове и области

Вы читали новость: «Вчера в Харькове был температурный рекорд, а завтра ожидают опасную погоду»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 13:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 1 апреля, зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +24,5°С.".