Вчера в Харькове был температурный рекорд, а завтра ожидают опасную погоду

В Харькове вчера, 1 апреля, зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +24,5°С.

Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2013 году и составила +22,7 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Тем временем синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе 3 апреля.

«Ночью 3 апреля по городу и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.