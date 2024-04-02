Вчера в Харькове был температурный рекорд, а завтра ожидают опасную погоду
Фото: Василий Голосный
В Харькове вчера, 1 апреля, зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +24,5°С.
Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2013 году и составила +22,7 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Тем временем синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе 3 апреля.
«Ночью 3 апреля по городу и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 1 апреля, зафиксировали очередной температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +24,5°С.".