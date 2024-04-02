Вчора у Харкові був температурний рекорд, а завтра очікують небезпечну погоду
Фото: Василь Голосний
У Харкові вчора, 1 квітня, зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +24,5°С.
Попередній максимум температури був зафіксований у 2013 році і вона становила +22,7 градуса, повідомили у Регіональному центрі по гідрометеорології.
Тим часом синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 3 квітня.
«Вночі 3 квітня по місту та області очікуються пориви південно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомлення.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 13:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 1 квітня, зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +24,5°С.".