Вчора у Харкові був температурний рекорд, а завтра очікують небезпечну погоду

У Харкові вчора, 1 квітня, зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +24,5°С.

Попередній максимум температури був зафіксований у 2013 році і вона становила +22,7 градуса, повідомили у Регіональному центрі по гідрометеорології.

Тим часом синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 3 квітня.

«Вночі 3 квітня по місту та області очікуються пориви південно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомлення.