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Вчора у Харкові був температурний рекорд, а завтра очікують небезпечну погоду

Суспільство 13:36   02.04.2024
Вікторія Яковенко
Вчора у Харкові був температурний рекорд, а завтра очікують небезпечну погоду Фото: Василь Голосний

У Харкові вчора, 1 квітня, зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +24,5°С.

Попередній максимум температури був зафіксований у 2013 році і вона становила +22,7 градуса, повідомили у Регіональному центрі по гідрометеорології.

Тим часом синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 3 квітня.

«Вночі 3 квітня по місту та області очікуються пориви південно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомлення.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 13:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 1 квітня, зафіксували черговий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +24,5°С.".