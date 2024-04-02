Дыхание Сахары: в Харькове раньше времени зацвели тюльпаны (фото)
Аномальное тепло в Харькове вызвало цветение тюльпанов в начале апреля. Фото опубликовал заместитель директора по науке Ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина Александр Алехин.
«Весну уже не сдержать. Да еще и жаркое дыхание Сахары побуждало цветение разнообразных луковичных растений. Уже и тюльпаны начали цвести. Вот первые из них», — подписал Алехин фото на своей странице в facebook.
Накануне синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии проинформировали, что в Харькове зафиксировали температурный рекорд. 31 марта днем температура воздуха в городе была +23,7°С. Прежде максимум температуры был в 1975 году, он составлял +20,5°С.
В последние дни в Украину пришло «дыхание Сахары» — долетела пыль из самой большой пустыни мира.
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«Нынешняя ситуация – перенос атмосферой пыли из Сахары. Также может распространиться на значительную часть Украины в ближайшее время. Поэтому позаботьтесь об увлажнении квартир, людям с проблемами дыхания — особенно осторожно, окна открывайте дозировано. Как видите, пришло аномальное тепло из южных широт, однако добавило ложку песчаного дегтя», — прокомментировала происходящее синоптик Наталья Диденко.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аномальное тепло в Харькове вызвало цветение тюльпанов в начале апреля. Фото опубликовал заместитель директора по науке Ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина Александр Алехин".