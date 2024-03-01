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У Харкові останній день лютого став рекордно теплим

Суспільство 14:18   01.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові останній день лютого став рекордно теплим Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

У Харкові, вчора, 29 лютого зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +9,2 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 2016 році і вона становила +9 градусів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, до цього температурний рекорд фіксували 12, 13 і 14 лютого.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, вчора, 29 лютого зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +9,2 градуса тепла.".