У Харкові останній день лютого став рекордно теплим
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
У Харкові, вчора, 29 лютого зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +9,2 градуса тепла.
Попередній максимум температури цього дня фіксували у 2016 році і вона становила +9 градусів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Нагадаємо, до цього температурний рекорд фіксували 12, 13 і 14 лютого.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: рекорд, температура, тепло, термометры, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові останній день лютого став рекордно теплим»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, вчора, 29 лютого зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +9,2 градуса тепла.".