У Харкові останній день лютого став рекордно теплим

У Харкові, вчора, 29 лютого зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +9,2 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 2016 році і вона становила +9 градусів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, до цього температурний рекорд фіксували 12, 13 і 14 лютого.