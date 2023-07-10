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В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)

Общество 11:29   10.07.2023
Оксана Горун
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото) Фото: facebook Артема Приходько

На Салтовке в Харькове постепенно наполняется озеро в Манжосовом яру, которое пересохло после того, как в результате обстрела осенью 2022 года тут разрушилась плотина.

О восстановлении водоема сообщил харьковский экоактивист Артем Приходько.

«Посетил Манжосов яр, а именно озеро, где в результате обстрела еще осенью 2022 года была разрушена плотина. Тогда вся вода оттуда вышла, остался только маленький ручей. Ко мне обратились неравнодушные харьковчане, попросившие решить этот вопрос. Я, в свою очередь, обратился к представителям КП КВЛК, и они пообещали помочь. Сейчас мы видим результаты их деятельности: плотина полностью восстановлена, вода начинает набираться», — написал Приходько в facebook.

Озеро в Манжосовом яру наполняется 2
Фото: facebook Артема Приходько

При этом он отметил, что в воде наполняющегося озера появились розовые пятна неизвестного происхождения. Источник слива подобной жидкости обнаружить не удалось. Поэтому на место Приходько вызвал экоинспекцию.

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«Вместе с ними мы взяли пробы воды и теперь будем ждать результатов анализов. Надеемся, что озеро в ближайшее время восстановится и будет приносить пользу природе, птицам, рыбе и собственно жителям Салтовского района», — отметил экоактивист.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 11:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Салтовке в Харькове постепенно наполняется озеро в Манжосовом яру, которое пересохло после того, как в результате обстрела осенью 2022 года тут разрушилась плотина".