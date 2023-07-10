В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)

На Салтовке в Харькове постепенно наполняется озеро в Манжосовом яру, которое пересохло после того, как в результате обстрела осенью 2022 года тут разрушилась плотина.

О восстановлении водоема сообщил харьковский экоактивист Артем Приходько.

«Посетил Манжосов яр, а именно озеро, где в результате обстрела еще осенью 2022 года была разрушена плотина. Тогда вся вода оттуда вышла, остался только маленький ручей. Ко мне обратились неравнодушные харьковчане, попросившие решить этот вопрос. Я, в свою очередь, обратился к представителям КП КВЛК, и они пообещали помочь. Сейчас мы видим результаты их деятельности: плотина полностью восстановлена, вода начинает набираться», — написал Приходько в facebook.

При этом он отметил, что в воде наполняющегося озера появились розовые пятна неизвестного происхождения. Источник слива подобной жидкости обнаружить не удалось. Поэтому на место Приходько вызвал экоинспекцию.

«Вместе с ними мы взяли пробы воды и теперь будем ждать результатов анализов. Надеемся, что озеро в ближайшее время восстановится и будет приносить пользу природе, птицам, рыбе и собственно жителям Салтовского района», — отметил экоактивист.