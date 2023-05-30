В Центральный парк Харькова вернулись лебеди (видео)
В озере харьковского Центрального парка снова плавают лебеди.
Об этом сообщили в пресс-службе парка. Из-за полномасштабного вторжения РФ птицы здесь не плавали более полутора года.
«Птицами заботились в зоопарке, и вот наконец пара белых красавцев снова плавает нашим озером. Сейчас лебеди активно изучают летний дом», — рассказали в пресс-службе парка.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В озере харьковского Центрального парка снова плавают лебеди.".