В Центральный парк Харькова вернулись лебеди (видео)

В озере харьковского Центрального парка снова плавают лебеди.

Об этом сообщили в пресс-службе парка. Из-за полномасштабного вторжения РФ птицы здесь не плавали более полутора года.

«Птицами заботились в зоопарке, и вот наконец пара белых красавцев снова плавает нашим озером. Сейчас лебеди активно изучают летний дом», — рассказали в пресс-службе парка.