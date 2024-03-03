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«Вонь ужасная» — река в центре Харькова загрязнена нефтепродуктами (видео)

Общество 13:44   03.03.2024
Оксана Горун
«Вонь ужасная» — река в центре Харькова загрязнена нефтепродуктами (видео) Скриншот

Как выглядит сейчас река Харьков, показал архитектор Виктор Дворников. В выходной с детьми он пришел почистить воду от мусора и заснял последствия разлива нефтепродуктов после удара российских «шахедов» по Немышле.

«Посмотрите, какая у нас красивая река, и посмотрите, что из нее можно выловить всего за 20 минут вместе с командой, — комментирует Дворников в видео, которое опубликовал в facebook. — Если серьезно, у нас дела достаточно плохи, потому что это все, что сегодня подмерзло, — это все остатки нефтепродуктов. Вонь стоит просто ужасная».

Дворников призвал всех приобщиться к очистке водоемов в Харькове хотя бы от того мусора, который возможно извлечь.

«Предлагаю всем, у кого есть время, возможность, выходите прогуляться вдоль нашей замечательной реки и сделать полезное дело», — сказал он.

С аналогичным призывом к жителям города обратился экоактивист, организатор акции «Чистые Уды» Артем Приходько. Он показал, как образуются у берегов рек «мусорные острова».

«Каждый, имея 20-30 минут свободного времени, может взять с собой мусорный пакет, перчатки, хорошее настроение и убрать берега своих рек», — подчеркнул Приходько.

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Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядит сейчас река Харьков, показал архитектор Виктор Дворников. В выходной с детьми он пришел почистить воду от мусора и заснял последствия разлива нефтепродуктов после удара российских «шахедов» по Немышле".