Нефтепродукты в питьевой воде и источники под запретом — экспертизы в Харькове

Специалисты КП «Харьковводоканал» провели лабораторные исследования питьевой воды из двух колонок в районе базы ГСМ в Харькове, по которой 9 февраля ударили вражеские «Шахеды», и обнаружили в ней нефтепродукты.

Об этом сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Речь о колонках по адресам: переулок Котельный, 21/31 и ул. Ясеневая, 29/20.

«Водоснабжение из этих колонок в связи с проведением мероприятий по ликвидации наличия нефтепродуктов в питьевой воде приостановлено. Администрации Немышлянского района предложили организовать подвоз питьевой воды гарантированного качества населению по указанным адресам», — отмечают в ведомстве.

Также администрация должна установить информационные таблички о запрете употреблять воду из источников «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3» и подземного источника напротив дома №7 по ул. Новопроектной.

Специалисты Госпродпотребслужбы 28 февраля обследовали территории Новобаварского и Основянского районов, а в Немышлянском районе начала работать комиссия по состоянию объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения в зоне потенциального загрязнения. Запланированы обследования в Киевском и Салтовском районах Харькова, а также в Безлюдовской и Высочанской громадах.

«По течению рек Харьков, Лопань, Уды имеет место загрязнение берегов веществами, похожими на ГСМ, и иногда присутствует запах нефтепродуктов. Поверхность воды рек загрязнена и имеет вид маслянистой пленки», — отмечают в ведомстве.

В Основянском районе в зоне загрязнения обследовали шесть шахтных колодцев, которые люди используют для технических нужд, однако возле них отсутствуют информационные таблички о запрете пить эту воду. В связи с этим Госпродпотребслужба требует от КП «Харьковводоканал» срочно установить щиты с информацией об использовании воды исключительно для технических нужд.

Органам местного самоуправления Харьковского района предложили информировать людей об опасности употребления питьевой воды из собственных скважин и индивидуальных колодцев.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.