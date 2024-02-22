Утечка топлива в Харькове: проверили воду из источников вблизи места трагедии

В ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» сообщили результаты исследований проб воды из источников, находящихся вблизи места утечки нефтепродуктов в результате удара вражеских «шахедов».

«По результатам исследований проб воды из каптажей природных источников, расположенных вблизи Петренковского водоема и по улице Печенежской, 1-А (возле моста по проспекту Льва Ландау), и скважин на территории частных домовладений, попавших в зону аварийного загрязнения нефтепродуктами, сообщаем, что содержание нефтепродуктов в воде не превышает гигиенический норматив», — говорится в сообщении.

В то же время в центре отметили, что подземные воды не защищены от поверхностных загрязнений. В связи с этим существуют риски загрязнения подземных вод нефтепродуктами в течение неопределенного времени.

Специалисты призвали не употреблять воду из источников близких к зоне загрязнения нефтепродуктами.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.