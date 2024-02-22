Витік палива у Харкові: перевірили воду з джерел поблизу місця трагедії
У ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб» повідомили результати досліджень проб води з джерел, які знаходяться поблизу місця витоку нафтопродуктів внаслідок удару ворожих «шахедів».
«За результатами досліджень проб води з каптажів природних джерел, розташованих поблизу Петренківського водоймища та по вулиці Печенізькій, 1-А (біля мосту по проспекту Льва Ландау), та свердловин на території приватних домоволодінь, які потрапили в зону аварійного забруднення нафтопродуктами, повідомляємо, що наразі вміст нафтопродуктів у воді не перевищує гігієнічний норматив», – йдеться у повідомленні.
Водночас у центрі зазначили, що підземні води не захищені від поверхневих забруднень. У зв’язку з цим існують ризики забруднення підземних вод нафтопродуктами протягом невизначеного часу.
Тож фахівці закликали не вживати воду з джерел близьких до зони забруднення нафтопродуктами.
Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.
За даними облпрокуратури, паливо потрапило в річку Немишля, яка протікає територією Харкова, і надалі впадає у річки Харків, Лопань та Уди. Облуправління Держекоінспекції обстежує ці річки та відбирає проби води. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб» повідомили результати досліджень проб води з джерел, які знаходяться поблизу місця витоку нафтопродуктів внаслідок удару ворожих «шахедів».".