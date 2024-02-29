Нафтопродукти в питній воді та джерела під забороною – експертизи в Харкові

Фахівці КП “Харківводоканал” провели лабораторні дослідження питної води з двох колонок у районі бази ПММ у Харкові, по якій 9 лютого вдарили ворожі “шахеди”, та виявили в ній нафтопродукти.

Про це повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області. Йдеться про колонки за адресами: провулок Котельний, 21/31 та вул. Ясенева, 29/20.

“Водопостачання з цих колонок у зв’язку з проведенням заходів з ліквідації наявності нафтопродуктів у питній воді призупинено. Адміністрації Немишлянського району запропонували організувати підвіз питної води гарантованої якості до населення за вказаними адресами”, – зазначають у відомстві.

Також адміністрація має встановити інформаційні таблички щодо заборони вживати воду з джерел «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3» та підземного джерела навпроти будинку №7 по вул. Новопроєктній.

Окрім цього, фахівці Держпродспоживслужби 28 лютого обстежили території Новобаварського й Основ’янського районів, а в Немишлянському розпочата робота комісії щодо стану об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання в зоні потенційного забруднення. Заплановані обстеження у Київському і Салтівському районах Харкова, а також у Безлюдівській і Височанській громадах.

“За течією річок Харків, Лопань, Уди має місце забруднення берегів речовинами, схожими на паливно-мастильні матеріали, та подекуди присутній запах нафтопродуктів. Поверхня води річок забруднена та має вигляд маслянистої плівки”, – зазначають у відомстві.

В Основ’янському районі в зоні забруднення обстежили шість шахтних колодязів, які люди використовують для технічних потреб, проте біля них відсутні інформаційні таблички щодо заборони пити цю воду. У зв’язку з цим Держпродспоживслужба вимагає від КП “Харківводоканал” терміново встановити щити з інформацією щодо використання даної води виключно для технічних потреб.

Органам місцевого самоврядування Харківського району запропонували інформувати людей про небезпеку вживання питної води з власних свердловин та індивідуальних колодязів.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

За даними облпрокуратури, паливо потрапило в річку Немишля, яка протікає територією Харкова, і надалі впадає у річки Харків, Лопань та Уди. Облуправління Держекоінспекції обстежує ці річки та відбирає проби води. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.