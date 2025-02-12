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Где в Харькове опасно пить

Общество 14:27   12.02.2025
Виктория Яковенко
Где в Харькове опасно пить Фото: ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний»

В лабцентре сообщили о результатах исследований проб воды из колодцев и источников Харькова и области, которые отбирали в течение 2024 года.

«За 2024 год в Харьковской области по санитарно-химическим показателям исследовано 1942 пробы воды из источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы и каптажи источников), из которых 56,8% не отвечали требованиям. В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативов по показателям общей жесткости, мутности, цветности, окисляемости, содержания нитратов, аммиака, хлоридов, сульфатов, сухого остатка, марганца и железа», – заявили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний».

Также воду проверили на микробиологические показатели – 45,5% проб не соответствуют нормативам. В Харькове исследовали 58 проб воды из 12 источников (Саржин Яр, Манжосов Яр, поселок Олешки, парк «Юность», «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», «Алексеевская балка», ул. Минераловодская , 1, ул. Владислава Зубенко, 25, ул. Бучмы).

«Отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям эпидемической безопасности регистрировались в воде 6 источников: «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», поселок Олешки, парк «Юность», «Алексеевская балка», – отметили специалисты.

Они добавили, что вода источника в парке «Юность» не соответствовала нормативам по содержанию нитратов и показателю общей жесткости, в поселке Олешки тоже по содержанию нитратов.

Высокое содержание нитратов специалисты фиксируют в воде из многих колодцев региона.

«В 55,4% исследованных проб колодезной воды содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию, иногда до 24 раз. Высокие концентрации нитратов обнаружены в колодцах на территориях Харьковского, Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Лозовского районов», — говорится в сообщении.

В Центре предупредили, что нитраты никак не влияют на вкус и цвет воды. Кроме того, их нельзя избавиться ни с помощью бытовых фильтров, ни кипячением. Особо опасны нитраты для маленьких детей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 14:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В лабцентре сообщили о результатах исследований проб воды из колодцев и источников Харькова и области, которые отбирали в течение 2024 года.".