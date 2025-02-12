Де у Харкові небезпечно пити

У лабцентрі повідомили про результати досліджень проб води з колодязів та джерел Харкова та області, які брали впродовж 2024 року.

«За 2024 рік у Харківській області за санітарно-хімічними показниками досліджено 1942 проби води з джерел нецентралізованого водопостачання (колодязі та каптажі джерел), з яких 56,8% не відповідали вимогам. У досліджених пробах води виявлені перевищення нормативів за показниками загальної жорсткості, каламутності, кольоровості, окиснюваності, вмісту нітратів, аміаку, хлоридів, сульфатів, сухого залишку, марганцю та заліза», – заявили в ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики захворювань».

Також воду перевірили на мікробіологічні показники – 45,5% проб не відповідають нормативам. У Харкові досліджували 58 проб води з 12 джерел (Саржин яр, Манжосів яр, селище Олешки, парк «Юність», «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», «Олексіївська балка», вул. Мінераловодська, 1, вул. Владислава Зубенка, 25, вул. Бучми (2 каптажі).

«Відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді 6 джерел: «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», селище Олешки, парк «Юність», «Олексіївська балка», – зазначили спеціалісти.

Вони додали, що вода джерела у парку «Юність» не відповідала нормативам за вмістом нітратів та показником загальної жорсткості, у селищі Олешки теж за вмістом нітратів.

Високий вміст нітратів фахівці фіксують у воді з багатьох колодязів регіону.

«В 55,4% досліджених проб колодязної води вміст нітратів перевищував гранично допустиму концентрацію, іноді до 24 разів. Найвищі концентрації нітратів виявлені у колодязях на територіях Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Лозівського районів», – йдеться у повідомленні.

У Центрі попередили, що нітрати ніяк не впливають на смак та колір води. Крім того, їх не можна позбутися ні за допомогою побутових фільтрів, ні кип’ятінням. Особливо небезпечні нітрати для маленьких дітей.