У воді джерел Харкова виявили нітрати: де пити небезпечно

У лабцентрі повідомили про результати досліджень проб води з колодязів та джерел Харкова та області, які брали впродовж 9 місяців.

54,9% із взятої фахівцями 1439 проби не відповідали вимогам, заявили в ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики захворювань».

«У досліджених пробах води виявлені перевищення нормативів за показниками загальної жорсткості, каламутності, кольоровості, окиснюваності, вмісту нітратів, аміаку, хлоридів, сульфатів, сухого залишку, марганцю та заліза», – перерахували фахівці.

Також воду перевірили на мікробіологічні показники – 43,1% проб не відповідають нормативам. У Харкові досліджували 29 проб води з 12 джерел (Саржин яр, Манжосів яр, селище Олешки, парк «Юність», «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», «Олексіївська балка», вул. Мінераловодська, 1, вул. Владислава Зубенка, 25, вул. Бучми (2 каптажі).

«Відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді 5 джерел: «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», парк «Юність», «Олексіївська балка», – зазначили фахівці.

При цьому у воді джерела у парку «Юність» виявили перевищення вмісту нітратів. Високий вміст нітратів фахівці фіксують у воді з багатьох колодязів регіону.

«В 53,4% досліджених проб колодязної води вміст нітратів перевищував гранично допустиму концентрацію, іноді до 24 разів. Найвищі концентрації нітратів виявлені у колодязях на територіях Богодухівського, Ізюмського, Лозівського, Чугуївського та Харківського районів», – поінформували експерти.

У Центрі попередили, що нітрати ніяк не впливають на смак та колір води. Крім того, їх не можна позбутися ні за допомогою побутових фільтрів, ні кип’ятінням. Особливо небезпечні нітрати для маленьких дітей.