В воде источников Харькова обнаружили нитраты: где пить опасно
В лабцентре сообщили о результатах исследований проб воды из колодцев и источников Харькова и области, которые брали на протяжении 9 месяцев.
54,9% из взятой специалистами 1439 пробы не отвечали требованиям, заявили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний».
«В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативов по показателям общей жесткости, мутности, цветности, окисляемости, содержания нитратов, аммиака, хлоридов, сульфатов, сухого остатка, марганца и железа», — перечислили специалисты.
Также воду проверили на микробиологические показатели – 43,1% проб не соответствуют нормативам. В Харькове исследовали 29 проб воды из 12 источников (Саржин Яр, Манжесов Яр, поселок Олешки, парк «Юность», «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», «Алексеевская балка», ул. Минераловодская , 1, ул. Владислава Зубенко, 25, ул. Бучмы).
«Отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям эпидемической безопасности регистрировались в воде 5 источников: «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», парк «Юность», «Алексеевская балка», – отметили специалисты.
При этом в воде источники в парке «Юность» обнаружили превышение содержания нитратов. Высокое содержание нитратов специалисты фиксируют в воде многих колодцев региона.
«В 53,4% исследованных проб колодезной воды содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию, иногда до 24 раз. Высокие концентрации нитратов обнаружены в колодцах на территориях Богодуховского, Изюмского, Лозовского, Чугуевского и Харьковского районов», – проинформировали эксперты.
В Центре предупредили, что нитраты никак не влияют на вкус и цвет воды. Кроме того, от них нельзя избавиться ни с помощью бытовых фильтров, ни кипячением. Особо опасны нитраты для маленьких детей.
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В лабцентре сообщили о результатах исследований проб воды из колодцев и источников Харькова и области, которые брали на протяжении 9 месяцев.".