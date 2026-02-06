Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в суботу
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області завтра, 7 лютого.
«Протягом доби по місту та області очікується ожеледь, вдень туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця», – зазначили синоптики.
Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.
Нагадаємо, потепління йде на Харківщину. Але це ще не весна. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні почала змінювати вже 5 лютого. За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, уже в суботу протягом доби буде від 0 до 5 морозу та сніг. Але далі очікують похолодання ще на три дні, попередила Діденко. Із 12 лютого стане легше.
