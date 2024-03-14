В 820 раз превышало норму содержание нефтепродуктов в реке Харьков — Синегубов

Содержание нефтепродуктов в реке Северский Донец вскоре после разрушения «Шахедами» 9 февраля базы ГСМ в Немышлянском районе Харькова превышало норму в 3,7 раза. Сейчас состояние воды пришло в норму, сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Для понимания, уровень загрязнения. Река Северский Донец — в 3,7 раза превышение, Лопань — в два раза, Немышля — в 260 раз и Харьков — в 820 раз. Поэтому нужно было достаточно оперативно принимать меры по недопуску распространения этих нефтепродуктов в реку Северский Донец. Потому что город Харьков берет оттуда воду, чтобы она не попала в краны наших жителей», — рассказал Синегубов.

Он подчеркнул, что такой масштабной экологической катастрофы Харьковщина не знала, и меры по ликвидации ее последствий разрабатывали с привлечением большого количества научных учреждений впервые и буквально «на ходу». Боновые заграждения привезли из Одессы. Их под руководством ГСЧС добровольно устанавливали на катерах специалисты рыбоохранного патруля.

«Вместе с нашими международными партнерами, которые оказывали финансовую поддержку, применили более 4 тысяч литров органического сорбента. Это достаточно современный сорбент, который расщепляет нефтепродукты до нулевого уровня и не оставляет никаких следов своего существования или существования нефтепродуктов. У нас еще в резерве около 30 тысяч литров такого сорбента», — отметил начальник ХОВА.

В результате этих мероприятий, рассказал Синегубов, состояние воды в реке Северский Донец пришло в норму, по другим рекам наблюдается превышение в 12, 10 и 5 раз.

«Достаточно большую работу мы еще должны провести по ликвидации других последствий, потому что уровень загрязнения почвы у нас превышает норму от 2 до 58 раз. Наши научные институты разрабатывают комплекс мероприятий, в том числе и по полной замене почвы, также и в частных домохозяйствах. Сейчас будут разработаны определенные методики, и дальше будем обращаться к правительству, если это потребует дополнительного финансирования, за выделением дополнительных средств», — добавил Синегубов.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. Семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

Часть нефтепродуктов попала в почву, часть — в реки Немышля, Харьков, Лопань и Уды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.