У 820 разів перевищував норму вміст нафтопродуктів у річці Харків – Синєгубов

Вміст нафтопродуктів у річці Сіверський Донець невдовзі після руйнування “шахедами” 9 лютого бази ПММ у Немишлянському районі Харкова перевищував норму у 3,7 раза. Наразі стан води прийшов у норму, повідомив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Для розуміння, рівень забруднення. Річка Сіверський Донець – у 3,7 раза перевищення, Лопань – у два рази, Немишля – у 260 разів і Харків – у 820 разів. Тому потрібно було досить оперативно вживати заходів щодо недопуску розповсюдження цих нафтопродуктів в річку Сіверський Донець. Тому що місто Харків бере звідти воду, щоб вона не потрапила до кранів наших мешканців”, – розповів Синєгубов.

Він наголосив, що такої масштабної екологічної катастрофи Харківщина не знала, і заходи з ліквідації її наслідків розробляли із залученням великої кількості наукових установ вперше і буквально “на ходу”. Бонові загородження привезли з Одеси. Їх під керівництвом ДСНС добровільно встановлювали фахівці рибоохоронного патруля.

“Разом з нашими міжнародними партнерами, які надавали фінансову підтримку, застосували понад 4 тисячі літрів органічного сорбенту. Це досить сучасний сорбент, який розщеплює нафтопродукти до нульового рівня і не залишає жодних слідів свого існування чи існування нафтопродуктів. У нас ще в резерві близько 30 тисяч літрів такого сорбенту”, – зазначив начальник ХОВА.

Внаслідок цих заходів, розповів Синєгубов, стан води в річці Сіверський Донець прийшов у норму, по інших річках є перевищення у 12, 10 і 5 разів.

“Досить велику роботу ми ще маємо провести щодо ліквідації інших наслідків, тому що рівень забруднення ґрунту у нас перевищує норму від 2 до 58 разів. Наші наукові інститути розробляють комплекс заходів, зокрема й щодо повної заміни ґрунту, так само у приватних домогосподарствах. Зараз будуть розроблені певні методики, і далі будемо звертатись до уряду, якщо це буде потребувати додаткового фінансування, за виділенням додаткових коштів”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². Сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років.

Частина нафтопродуктів потрапила у ґрунт, частина – до річок Немишля, Харків, Лопань та Уди. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.