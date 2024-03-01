Из-за загрязнения топливом отключили воду в колонках на Котельной в Харькове
После осмотра водоводов коммунальщики временно отключили воду в двух водоразборных колонках на ул. Котельной, сообщил начальник районной службы комплекса «Харьковводоснабжение» Павел Гладков, передают в горсовете.
«Обнаружили, что продукты горения попали в смотровые колодцы этих колонок, поэтому мы провели профилактические мероприятия по хлорированию и временно перекрыли подачу воды. Также проверили качество воды в колонках на соседней улице – Ясеневой. На сегодня вода временно отключена в двух колонках, расположенных там. После профилактики и хлорирования специалисты лаборатории взяли пробы воды на проверку. По результатам лабораторных исследований будет принято решение о возобновлении водоснабжения», — отметил Павел Гладков.
Водой жителей района обеспечивают автоцистерны.
При этом согласно исследованиям проб воды в местах, приближенных к району утечки нефтепродуктов, качество водопроводной воды не изменилось и отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам, заявил начальник лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля качества воды КП «Харьковводоканал» Андрей Стародубов.
Читайте также: Нефтепродукты в питьевой воде и источники под запретом – экспертизы в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вода, загрязнение, колонка, нефтепродукты, отключили воду, продукты горения, топливо, улица Котельная, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за загрязнения топливом отключили воду в колонках на Котельной в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 16:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После осмотра водоводов коммунальщики временно отключили воду в двух водоразборных колонках на ул. Котельной, сообщил начальник районной службы комплекса «Харьковводоснабжение» Павел Гладков, передают в горсовете.".