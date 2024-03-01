Из-за загрязнения топливом отключили воду в колонках на Котельной в Харькове

После осмотра водоводов коммунальщики временно отключили воду в двух водоразборных колонках на ул. Котельной, сообщил начальник районной службы комплекса «Харьковводоснабжение» Павел Гладков, передают в горсовете.

«Обнаружили, что продукты горения попали в смотровые колодцы этих колонок, поэтому мы провели профилактические мероприятия по хлорированию и временно перекрыли подачу воды. Также проверили качество воды в колонках на соседней улице – Ясеневой. На сегодня вода временно отключена в двух колонках, расположенных там. После профилактики и хлорирования специалисты лаборатории взяли пробы воды на проверку. По результатам лабораторных исследований будет принято решение о возобновлении водоснабжения», — отметил Павел Гладков.

Водой жителей района обеспечивают автоцистерны.

При этом согласно исследованиям проб воды в местах, приближенных к району утечки нефтепродуктов, качество водопроводной воды не изменилось и отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам, заявил начальник лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля качества воды КП «Харьковводоканал» Андрей Стародубов.