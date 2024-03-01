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Через забруднення паливом відключили воду у колонках на Котельній у Харкові

Суспільство 16:39   01.03.2024
Оксана Якушко
Через забруднення паливом відключили воду у колонках на Котельній у Харкові

Після огляду водоводів комунальники тимчасово відключили воду у двох водорозбірних колонках на вул. Котельній, повідомив начальник районної служби комплексу «Харківводопостачання» Павло Гладков, передають у міськраді.

«Виявили, що продукти горіння потрапили до оглядових колодязів цих колонок, тому ми провели профілактичні заходи щодо хлорування та тимчасово перекрили подачу води. Також перевірили якість води у колонках на сусідній вулиці – Ясеневій. На сьогодні вода тимчасово відключена у двох колонках, розташованих там. Після профілактики та хлорування фахівці лабораторії взяли проби води на перевірку. За результатами лабораторних досліджень ухвалили рішення відновити водопостачання», – зазначив Павло Гладков.

Водою мешканців району забезпечують автоцистерни.

При цьому, згідно з дослідженнями проб води в місцях, наближених до району витоку нафтопродуктів, якість водопровідної води не змінилася і відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам, заявив начальник лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю якості води КП «Харківводоканал» Андрій Стародубов.

Читайте також: Нафтопродукти у питній воді та джерела під забороною – експертизи у Харкові

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Через забруднення паливом відключили воду у колонках на Котельній у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 16:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після огляду водоводів комунальники тимчасово відключили воду у двох водорозбірних колонках на вул. Котельній, повідомив начальник районної служби комплексу «Харківводопостачання» Павло Гладков, передають у міськраді.".