Через забруднення паливом відключили воду у колонках на Котельній у Харкові
Після огляду водоводів комунальники тимчасово відключили воду у двох водорозбірних колонках на вул. Котельній, повідомив начальник районної служби комплексу «Харківводопостачання» Павло Гладков, передають у міськраді.
«Виявили, що продукти горіння потрапили до оглядових колодязів цих колонок, тому ми провели профілактичні заходи щодо хлорування та тимчасово перекрили подачу води. Також перевірили якість води у колонках на сусідній вулиці – Ясеневій. На сьогодні вода тимчасово відключена у двох колонках, розташованих там. Після профілактики та хлорування фахівці лабораторії взяли проби води на перевірку. За результатами лабораторних досліджень ухвалили рішення відновити водопостачання», – зазначив Павло Гладков.
Водою мешканців району забезпечують автоцистерни.
При цьому, згідно з дослідженнями проб води в місцях, наближених до району витоку нафтопродуктів, якість водопровідної води не змінилася і відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам, заявив начальник лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю якості води КП «Харківводоканал» Андрій Стародубов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вода, загрязнение, колонка, нефтепродукты, отключили воду, продукты горения, топливо, улица Котельная, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 16:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після огляду водоводів комунальники тимчасово відключили воду у двох водорозбірних колонках на вул. Котельній, повідомив начальник районної служби комплексу «Харківводопостачання» Павло Гладков, передають у міськраді.".