Через забруднення паливом відключили воду у колонках на Котельній у Харкові

Після огляду водоводів комунальники тимчасово відключили воду у двох водорозбірних колонках на вул. Котельній, повідомив начальник районної служби комплексу «Харківводопостачання» Павло Гладков, передають у міськраді.

«Виявили, що продукти горіння потрапили до оглядових колодязів цих колонок, тому ми провели профілактичні заходи щодо хлорування та тимчасово перекрили подачу води. Також перевірили якість води у колонках на сусідній вулиці – Ясеневій. На сьогодні вода тимчасово відключена у двох колонках, розташованих там. Після профілактики та хлорування фахівці лабораторії взяли проби води на перевірку. За результатами лабораторних досліджень ухвалили рішення відновити водопостачання», – зазначив Павло Гладков.

Водою мешканців району забезпечують автоцистерни.

При цьому, згідно з дослідженнями проб води в місцях, наближених до району витоку нафтопродуктів, якість водопровідної води не змінилася і відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам, заявив начальник лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю якості води КП «Харківводоканал» Андрій Стародубов.