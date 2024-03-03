“Сморід жахливий” – річка в центрі Харкова забруднена нафтопродуктами (відео)

Який вигляд має зараз річка Харків, показав архітектор Віктор Дворніков. У вихідний із дітьми він прийшов почистити воду від сміття та зняв наслідки витоку нафтопродуктів після удару російських “шахедів” по Немишлі.

“Подивіться, яка в нас красива річка, і подивіться, що з неї можна виловити всього за 20 хвилин разом з командою, – коментує Дворніков у відео, яке опублікував у фейсбуці. – Якщо серйозно, у нас справи достатньо кепські, тому що це все, що сьогодні підмерзло, це все залишки нафтопродуктів. Сморід стоїть просто жахливий”.

Дворніков закликав усіх долучитися до очищення водойм у Харкові хоча б від того сміття, яке можна витягти.

“Пропоную всім, хто має час, можливість, виходьте прогулятися вздовж нашої чудової річки та зробити корисну справу”, – сказав він.

З аналогічним закликом до мешканців міста звернувся екоактивіст, організатор акції “Чисті Уди” Артем Приходько. Він показав, як утворюються біля берегів річок “сміттєві острови”.

“Кожен, маючи 20-30 хвилин вільного часу, може взяти з собою сміттєвий пакет, рукавички, гарний настрій і прибрати береги своїх річок”, – наголосив Приходько.