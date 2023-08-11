Live
  • Пт 11.08.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

У Харків повертається екобус, який збирає батарейки, термометри та лампочки

Суспільство 09:28   11.08.2023
Оксана Горун
У Харків повертається екобус, який збирає батарейки, термометри та лампочки

Харків продовжуватиме збирати небезпечні відходи цивілізовано. Еко-автобус, який курсував вулицями міста до повномасштабної війни, повертається до роботи.

“Екоавтобус, який збирає відпрацьовані лампи, батарейки та ртутні термометри, відновлює роботу в місті Харкові. Про це повідомили в КП “Муніципальна компанія поводження з відходами”, поінформували в пресслужбі мерії.

У Харківській міськраді уточнили, що небезпечні відходи екобус збиратиме у першу та третю середу місяця (а за потреби – щотижня) на восьми стаціонарних локаціях: вул. Благовіщенська, 34; вул. Георгія Тарасенка, 42 (ЦНАП); вул. Академіка Павлова, 44-б (ТРЦ “Французький бульвар”); вул. Архітектора Альошина, 11 (ЦНАП); пр. Петра Григоренка (ЦНАП); пр. Тракторобудівників, 144 (ЦНАП); пр. Перемоги, 54; пр. Науки, 17 (біля Адміністрації Шевченківського району).

Курсуватиме екобус лише за стаціонарними точками збору небезпечних відходів. Як мобільний пункт приймання його поки не застосовуватимуть, щоб не створювати скупчення людей.

Читайте також: У Харкові відновлюють водоймище, що обміліло через обстріл РФ (фото)

“Нагадаємо, у рамках проєкту “Нам не до лампочки!”, який реалізований коштом Громадського бюджету міста Харкова, було закуплено 10 контейнерів для облаштування стаціонарних пунктів збирання небезпечних відходів (вісім з них – встановлені) та мікроавтобус “Екобус”. Проєкт реалізується з 2021 року”, – зазначили в міськраді.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На території Куп’янської громади дуже небезпечно – начальник Куп’янської МВА
На території Куп’янської громади дуже небезпечно – начальник Куп’янської МВА
11.08.2023, 10:25
На Харківщині волонтер та чиновник «наварили» на гуманітарці 300 тис грн
На Харківщині волонтер та чиновник «наварили» на гуманітарці 300 тис грн
10.08.2023, 16:25
Оголосили тендер: на Харківщині відновлять будинок культури після удару ракет
Оголосили тендер: на Харківщині відновлять будинок культури після удару ракет
11.08.2023, 09:48
“Потужно знищено ворожу техніку” – Череватий про Куп’янський напрямок
“Потужно знищено ворожу техніку” – Череватий про Куп’янський напрямок
11.08.2023, 08:59
ISW оцінив, наскільки далеко від Куп’янка армія РФ
ISW оцінив, наскільки далеко від Куп’янка армія РФ
11.08.2023, 07:44
У Харків повертається екобус, який збирає батарейки, термометри та лампочки
У Харків повертається екобус, який збирає батарейки, термометри та лампочки
11.08.2023, 09:28

Новини за темою:

18:06
КВПВ наводить лад на Олексіївці
12:19
На КВПВ організували виробництво вуличних урн
20:43
З Харкова з початку липня вивезли понад 65 тисяч кубометрів сміття
18:14
З Харкова за тиждень вивезли 37 тисяч кубометрів сміття
17:03
У Харкові облаштовують майданчики для сміттєвих контейнерів

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харків повертається екобус, який збирає батарейки, термометри та лампочки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 09:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків продовжуватиме збирати небезпечні відходи цивілізовано. Еко-автобус, який курсував вулицями міста до повномасштабної війни, повертається до роботи".