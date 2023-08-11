У Харків повертається екобус, який збирає батарейки, термометри та лампочки

Харків продовжуватиме збирати небезпечні відходи цивілізовано. Еко-автобус, який курсував вулицями міста до повномасштабної війни, повертається до роботи.

“Екоавтобус, який збирає відпрацьовані лампи, батарейки та ртутні термометри, відновлює роботу в місті Харкові. Про це повідомили в КП “Муніципальна компанія поводження з відходами”, – поінформували в пресслужбі мерії.

У Харківській міськраді уточнили, що небезпечні відходи екобус збиратиме у першу та третю середу місяця (а за потреби – щотижня) на восьми стаціонарних локаціях: вул. Благовіщенська, 34; вул. Георгія Тарасенка, 42 (ЦНАП); вул. Академіка Павлова, 44-б (ТРЦ “Французький бульвар”); вул. Архітектора Альошина, 11 (ЦНАП); пр. Петра Григоренка (ЦНАП); пр. Тракторобудівників, 144 (ЦНАП); пр. Перемоги, 54; пр. Науки, 17 (біля Адміністрації Шевченківського району).

Курсуватиме екобус лише за стаціонарними точками збору небезпечних відходів. Як мобільний пункт приймання його поки не застосовуватимуть, щоб не створювати скупчення людей.

“Нагадаємо, у рамках проєкту “Нам не до лампочки!”, який реалізований коштом Громадського бюджету міста Харкова, було закуплено 10 контейнерів для облаштування стаціонарних пунктів збирання небезпечних відходів (вісім з них – встановлені) та мікроавтобус “Екобус”. Проєкт реалізується з 2021 року”, – зазначили в міськраді.