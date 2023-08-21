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Нові автобуси з Німеччини прибули до Харкова: за якими маршрутами їздитимуть

Суспільство 12:55   21.08.2023
Вікторія Яковенко
Нові автобуси з Німеччини прибули до Харкова: за якими маршрутами їздитимуть Фото: Харківська міськрада

Харків отримав дев’ять автобусів «MAN» з німецького міста Нюрнберга.

Про це повідомили у Харківській міськраді. За їхніми даними, німецькі партнери передали автобуси двох видів: 12-ти та 18-метрові. Найближчим часом вони курсуватимуть на 63-му та 204-му маршрутах.

«Це дозволить покращити пасажирське сполучення між Індустріальним районом та Північною Салтівкою, а також між Східною Салтівкою та Олексіївкою», – зазначили в мерії.

У міськраді нагадали, що під час повномасштабного вторгнення різного ступеня пошкоджень зазнали 94 автобуси. Більшість з них відремонтували, проте близько 10 одиниць відновленню не підлягають.

Наразі Харковом курсують 90 автобусів, які обслуговують 42 маршрути.

Як розповіли в мерії, до кінця вересня Нюрнберг планує передати Харкову 40 автобусів. У зв’язку з цим КП «Салтівське трамвайне депо» запрошує на роботу водіїв категорії «D».

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків отримав дев’ять автобусів «MAN» з німецького міста Нюрнберга.".