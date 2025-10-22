Нове укриття для школярів облаштували у Харкові за рахунок Німеччини

Ще одне сертифіковане протирадіаційне укриття з’явилось у Харкові за підтримки міста-побратима Нюрнберг, повідомляє Харківська міськрада.

Укриття почало працювати сьогодні, 22 жовтня, на базі однієї з міських шкіл. Локація зможе приймати понад 250 учнів початкової, середньої та старшої школи у дві зміни.

Завдяки партнерству з Нюрнбергом у школі повністю замінили вікна, відремонтували дах і реконструювали укриття, адаптоване до сучасних стандартів безпеки, щоб діти могли навчатися навіть за умов війни.

Під час онлайн-зустрічі з мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом, представниками Асоціації побратимства «Харків-Нюрнберг» міський голова Ігор Терехов наголосив на важливості міжнародної підтримки та безпечного навчального середовища для школярів.

«26 серпня 2022 року у цієї школи вибухнула ракета С-300. Будівлю було серйозно пошкоджено. Але завдяки нашій співпраці з Нюрнбергом, мером Маркусом Кьонігом, депутатським корпусом та нашою Асоціацією побратимства, сьогодні ми маємо тут безпечне сучасне укриття, в якому наші діти можуть не лише перебувати під час повітряної тривоги, а й повноцінно вчитися. Це символ незламності Харкова. Дякуємо за допомогу – в освіті, енергетиці, транспорті, гуманітарних проєктах. І дуже сподіваюся, що скоро ми знову зустрінемося у Харкові», – сказав Ігор Терехов.

Мер знову наголосив на важливості створення подібних безпечних просторів у всіх навчальних закладах міста та розповів про наслідки ранкового ворожого обстрілу, внаслідок якого була зруйнована будівля приватного дитсадка.

Маркус Кьоніг у відеозверненні привітав дітей, вчителів і мешканців Харкова, висловив солідарність та запевнив у подальшій підтримці.

«Ми, місто Нюрнберг, разом з Асоціацією побратимства та державною канцелярією Баварії підтримуємо Харків у цей складний час. Важливо, щоб українські діти мали змогу навчатися не лише дистанційно, а й наживо, з учителями у своїх школах. Ви – майбутнє України, і ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно. Я дуже сподіваюся незабаром побачити вас особисто у відновленому Харкові», – зазначив мер німецького міста.

Окрім освітніх ініціатив, партнерство Харкова та Нюрнберга охоплює інфраструктурні, транспортні та гуманітарні проєкти.