Нове укриття для школярів облаштували у Харкові за рахунок Німеччини
Ще одне сертифіковане протирадіаційне укриття з’явилось у Харкові за підтримки міста-побратима Нюрнберг, повідомляє Харківська міськрада.
Укриття почало працювати сьогодні, 22 жовтня, на базі однієї з міських шкіл. Локація зможе приймати понад 250 учнів початкової, середньої та старшої школи у дві зміни.
Завдяки партнерству з Нюрнбергом у школі повністю замінили вікна, відремонтували дах і реконструювали укриття, адаптоване до сучасних стандартів безпеки, щоб діти могли навчатися навіть за умов війни.
Під час онлайн-зустрічі з мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом, представниками Асоціації побратимства «Харків-Нюрнберг» міський голова Ігор Терехов наголосив на важливості міжнародної підтримки та безпечного навчального середовища для школярів.
«26 серпня 2022 року у цієї школи вибухнула ракета С-300. Будівлю було серйозно пошкоджено. Але завдяки нашій співпраці з Нюрнбергом, мером Маркусом Кьонігом, депутатським корпусом та нашою Асоціацією побратимства, сьогодні ми маємо тут безпечне сучасне укриття, в якому наші діти можуть не лише перебувати під час повітряної тривоги, а й повноцінно вчитися. Це символ незламності Харкова. Дякуємо за допомогу – в освіті, енергетиці, транспорті, гуманітарних проєктах. І дуже сподіваюся, що скоро ми знову зустрінемося у Харкові», – сказав Ігор Терехов.
Мер знову наголосив на важливості створення подібних безпечних просторів у всіх навчальних закладах міста та розповів про наслідки ранкового ворожого обстрілу, внаслідок якого була зруйнована будівля приватного дитсадка.
Маркус Кьоніг у відеозверненні привітав дітей, вчителів і мешканців Харкова, висловив солідарність та запевнив у подальшій підтримці.
«Ми, місто Нюрнберг, разом з Асоціацією побратимства та державною канцелярією Баварії підтримуємо Харків у цей складний час. Важливо, щоб українські діти мали змогу навчатися не лише дистанційно, а й наживо, з учителями у своїх школах. Ви – майбутнє України, і ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно. Я дуже сподіваюся незабаром побачити вас особисто у відновленому Харкові», – зазначив мер німецького міста.
Окрім освітніх ініціатив, партнерство Харкова та Нюрнберга охоплює інфраструктурні, транспортні та гуманітарні проєкти.
Читайте також: У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Нове укриття для школярів облаштували у Харкові за рахунок Німеччини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 19:35;