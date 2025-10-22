Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

Нове укриття для школярів облаштували у Харкові за рахунок Німеччини

Суспільство 19:35   22.10.2025
Оксана Якушко
Нове укриття для школярів облаштували у Харкові за рахунок Німеччини Фото: ХМР

Ще одне сертифіковане протирадіаційне укриття з’явилось у Харкові за підтримки міста-побратима Нюрнберг,  повідомляє Харківська міськрада.

Укриття почало працювати сьогодні, 22 жовтня, на базі однієї з міських шкіл. Локація зможе приймати понад 250 учнів початкової, середньої та старшої школи у дві зміни.

Завдяки партнерству з Нюрнбергом у школі повністю замінили вікна, відремонтували дах і реконструювали укриття, адаптоване до сучасних стандартів безпеки, щоб діти могли навчатися навіть за умов війни.

Під час онлайн-зустрічі з мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом, представниками Асоціації побратимства «Харків-Нюрнберг» міський голова Ігор Терехов наголосив на важливості міжнародної підтримки та безпечного навчального середовища для школярів.

«26 серпня 2022 року у цієї школи вибухнула ракета С-300. Будівлю було серйозно пошкоджено. Але завдяки нашій співпраці з Нюрнбергом, мером Маркусом Кьонігом, депутатським корпусом та нашою Асоціацією побратимства, сьогодні ми маємо тут безпечне сучасне укриття, в якому наші діти можуть не лише перебувати під час повітряної тривоги, а й повноцінно вчитися. Це символ незламності Харкова. Дякуємо за допомогу – в освіті, енергетиці, транспорті, гуманітарних проєктах. І дуже сподіваюся, що скоро ми знову зустрінемося у Харкові», – сказав Ігор Терехов.

Мер знову наголосив на важливості створення подібних безпечних просторів у всіх навчальних закладах міста та розповів про наслідки ранкового ворожого обстрілу, внаслідок якого була зруйнована будівля приватного дитсадка.

Маркус Кьоніг у відеозверненні привітав дітей, вчителів і мешканців Харкова, висловив солідарність та запевнив у подальшій підтримці.

«Ми, місто Нюрнберг, разом з Асоціацією побратимства та державною канцелярією Баварії підтримуємо Харків у цей складний час. Важливо, щоб українські діти мали змогу навчатися не лише дистанційно, а й наживо, з учителями у своїх школах. Ви – майбутнє України, і ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно. Я дуже сподіваюся незабаром побачити вас особисто у відновленому Харкові», – зазначив мер німецького міста.

Окрім освітніх ініціатив, партнерство Харкова та Нюрнберга охоплює інфраструктурні, транспортні та гуманітарні проєкти.

Фото: ХМР
Фото: ХМР

Читайте також: У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень

Автор: Оксана Якушко
Популярно
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
22.10.2025, 20:38
Зачитали обвинувальний акт водієві, який зніс зупинку з жінкою під Харковом
Зачитали обвинувальний акт водієві, який зніс зупинку з жінкою під Харковом
22.10.2025, 20:32
Момент “прильоту” по дитячому садку у Харкові показала прокуратура (відео)
Момент “прильоту” по дитячому садку у Харкові показала прокуратура (відео)
22.10.2025, 17:52
У Харкові загасили усі пожежі після ударів, Синєгубов про роботу дитсадка
У Харкові загасили усі пожежі після ударів, Синєгубов про роботу дитсадка
22.10.2025, 15:52
У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
22.10.2025, 14:24
Чоловік підірвався під час роботи в полі на Харківщині
Чоловік підірвався під час роботи в полі на Харківщині
22.10.2025, 18:24

Новини за темою:

19.10.2025
Проти виплат українцям виступила більшість жителів Німеччини – опитування
17.10.2025
Сьогодні 17 жовтня 2025: яке свято та день в історії
28.09.2025
Сьогодні 28 вересня: яке свято та день в історії
11.09.2025
Сьогодні 11 вересня: яке свято та день в історії
09.09.2025
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Нове укриття для школярів облаштували у Харкові за рахунок Німеччини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 19:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одне сертифіковане протирадіаційне укриття з’явилось у Харкові за підтримки міста-побратима Нюрнберг,  повідомляє Харківська міськрада.".