У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень

АТ “Харківобленерго” повідомило, що за командою НЕК “Укренерго” вже 22 жовтня в місті та області застосували графіки погодинних відключень світла.

“Для Харківської області наразі уведено 2,5 черги відключень”, – зазначили енергетики.

Вони також опублікували графік.

Дізнатися свою чергу можна, вивчивши список адрес.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня російська армія здійснила черговий масований удар по Україні, в тому числі били по об’єктах енергетики. У Києві та низці центральних областей країни з самого ранку діють аварійні графіки відключень.