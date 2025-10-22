У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
АТ “Харківобленерго” повідомило, що за командою НЕК “Укренерго” вже 22 жовтня в місті та області застосували графіки погодинних відключень світла.
“Для Харківської області наразі уведено 2,5 черги відключень”, – зазначили енергетики.
Вони також опублікували графік.
Дізнатися свою чергу можна, вивчивши список адрес.
Нагадаємо, вночі 22 жовтня російська армія здійснила черговий масований удар по Україні, в тому числі били по об’єктах енергетики. У Києві та низці центральних областей країни з самого ранку діють аварійні графіки відключень.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", графік, новини Харкова, отключения света;
