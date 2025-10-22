В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
АО «Харьковоблэнерго» сообщило, что по команде НЭК «Укрэнерго» уже 22 октября в городе и области применили графики почасовых отключений света.
«Для Харьковской области введено 2,5 очереди отключений», — отметили энергетики.
Они также опубликовали сам график.
Узнать свою очередь можно, изучив список адресов.
Напомним, ночью 22 октября российская армия осуществила очередной массированный удар по Украине, в том числе били по объектам энергетике. В Киеве и ряде центральных областей страны с самого утра действуют аварийные графики отключений.
