В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)

Общество 14:24   22.10.2025
Оксана Горун
АО «Харьковоблэнерго»  сообщило, что по команде НЭК «Укрэнерго» уже 22 октября в городе и области применили графики почасовых отключений света.

«Для Харьковской области введено 2,5 очереди отключений», — отметили энергетики.

Они также опубликовали сам график.

Узнать свою очередь можно, изучив список адресов.

Напомним, ночью 22 октября российская армия осуществила очередной массированный удар по Украине, в том числе били по объектам энергетике. В Киеве и ряде центральных областей страны с самого утра действуют аварийные графики отключений.

Читайте также: Последствия ударов по Харькову: детсад атаковал БпЛА с реактивным двигателем

Автор: Оксана Горун
