Взрывы в Киеве, Запорожье, на Полтавщине сегодня: есть погибшие и блэкауты

Происшествия 08:04   22.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы в разных городах Украины начали раздаваться еще с ночи.

В столице и других городах страны тревогу объявили после 01:00. По данным Воздушных сил ВСУ, враг начал запускать баллистику.

Вскоре в Киеве начала работать ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко. Враг бил по городу целую ночь, продолжил обстреливать его и утром. Городской голова проинформировал, о каких разрушениях на данный момент известно.

«Днепровский район:
–попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром. Погиб один человек и десять людей спасены.
– по другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без дальнейшего
горение.
– взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.

Печерский район:
– падение обломка ракеты с последующим горением. Пожара уже нет.

Дарницкий район:
– попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара
— также попадание в 17-ти этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей. Все службы работают на местах», – написал Кличко.

Позже враг атаковал Соломянский и Печерский районы. Известно о двух пострадавших и двух погибших.

Кроме того, россияне обстреляли и Полтавскую область.

«В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших», – написал в.и.о. ОВА Владимир Когут.

Досталось и Запорожской области. По данным начальника ОВА Ивана Федорова, РФ била по инфраструктуре, без света остались около двух тысяч людей.

«Пострадали 15 многоэтажек, частные дома, нежилые помещения в разных районах города, 13 человек, в том числе два ребенка, обратились за помощью к врачам, в ближайшие несколько часов планируем возобновить электроснабжение», – уточнил Федоров.

В ГСЧС Украины сообщили: в результате ударов БпЛА в Запорожье ранены девять людей.

«Зафиксировано несколько пожаров:

  • горели балконы на четырех этажах жилого дома (100 кв.м);
  • возгорание четырех балконов в пятиэтажке (60 кв.м);
  • пожар кровли многоэтажного дома – ликвидирован.

Спасатели эвакуировали жителей из зон опасности. На местах работают все экстренные службы», – отметили спасатели.

Обстрел Запорожья

Также «прилетело» по Измаилу Одесской области – местные жители пишут, что в городе пропал свет.

Утром в ДТЭК проинформировали, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях начались экстренные отключения.

Читайте также: Предварительно, РФ ударила ночью по Харькову УМПБ-5: детали от прокуратуры

Если вам интересна новость: «Взрывы в Киеве, Запорожье, на Полтавщине сегодня: есть погибшие и блэкауты», то посмотрите больше в разделе Происшествия

