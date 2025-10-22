Взрывы в Киеве, Запорожье, на Полтавщине сегодня: есть погибшие и блэкауты
Взрывы в разных городах Украины начали раздаваться еще с ночи.
В столице и других городах страны тревогу объявили после 01:00. По данным Воздушных сил ВСУ, враг начал запускать баллистику.
Вскоре в Киеве начала работать ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко. Враг бил по городу целую ночь, продолжил обстреливать его и утром. Городской голова проинформировал, о каких разрушениях на данный момент известно.
«Днепровский район:
–попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром. Погиб один человек и десять людей спасены.
– по другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без дальнейшего
горение.
– взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.
Печерский район:
– падение обломка ракеты с последующим горением. Пожара уже нет.
Дарницкий район:
– попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара
— также попадание в 17-ти этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей. Все службы работают на местах», – написал Кличко.
Позже враг атаковал Соломянский и Печерский районы. Известно о двух пострадавших и двух погибших.
Кроме того, россияне обстреляли и Полтавскую область.
«В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших», – написал в.и.о. ОВА Владимир Когут.
Досталось и Запорожской области. По данным начальника ОВА Ивана Федорова, РФ била по инфраструктуре, без света остались около двух тысяч людей.
«Пострадали 15 многоэтажек, частные дома, нежилые помещения в разных районах города, 13 человек, в том числе два ребенка, обратились за помощью к врачам, в ближайшие несколько часов планируем возобновить электроснабжение», – уточнил Федоров.
В ГСЧС Украины сообщили: в результате ударов БпЛА в Запорожье ранены девять людей.
«Зафиксировано несколько пожаров:
- горели балконы на четырех этажах жилого дома (100 кв.м);
- возгорание четырех балконов в пятиэтажке (60 кв.м);
- пожар кровли многоэтажного дома – ликвидирован.
Спасатели эвакуировали жителей из зон опасности. На местах работают все экстренные службы», – отметили спасатели.
Также «прилетело» по Измаилу Одесской области – местные жители пишут, что в городе пропал свет.
Утром в ДТЭК проинформировали, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях начались экстренные отключения.
