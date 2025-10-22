Live
Вибухи в Києві, Запоріжжі, на Полтавщині сьогодні: є загиблі та блекаути

Події 08:04   22.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи в Києві, Запоріжжі, на Полтавщині сьогодні: є загиблі та блекаути

Вибухи в різних містах України почали лунати ще з ночі.

У столиці та інших містах країни тривогу оголосили після 01:00. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог почав запускати балістику.

Незабаром у Києві почала працювати ППО, повідомив мер Віталій Кличко. Ворог бив по місту цілу ніч, продовжив обстрілювати його й уранці. Міський голова поінформував, про які руйнування наразі відомо.

Дніпровський район: 

– влучання уламків  БпЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула 1 особа та людей 10 врятовані.

– за іншою адресою падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого горіння. 

– вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку.

Печерський район:

– падіння уламку ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.

Дарницький район:

– влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару. 

– також влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Загоряння на рівні 14-15 поверхів. Усі служби працюють на місцях”, – написав Кличко.

Пізніше ворог атакував Солом’янський та Печерський райони. Відомо про двох постраждалих та двох загиблих.

Окрім того, росіяни обстріляли й Полтавську область.

“Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – написав т.в.о. ОВА Володимир Когут.

Дісталося й Запорізькій області. За даними начальника ОВА Івана Федорова, РФ била по інфраструктурі, без світла залишилося близько двох тисяч людей.

“Постраждали 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста, 23 людей, в тому числі дві дитини, звернулись за допомогою до лікарів, у найближчі декілька годин плануємо відновити електропостачання”, – уточнив Федоров.

У ДСНС України повідомили: внаслідок ударів БпЛА у Запоріжжі поранені дев’ятеро людей.

“Зафіксовано кілька пожеж:

  • горіли балкони на чотирьох поверхах житлового будинку (100 кв.м);
  • займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв.м);
  • пожежа покрівлі багатоповерхового будинку — ліквідована.

Рятувальники евакуювали мешканців із зон небезпеки. На місцях працюють усі екстрені служби”, – уточнили рятувальники.

Також “прилетіло” по Ізмаїлу Одеської області – місцеві жителі пишуть, що в місті зникло світло.

Вранці у ДТЕК поінформували, що в Києві, Київській та Дніпропетровській областях почалися екстрені відключення.

Читайте також: Попередньо РФ вдарила вночі по Харкові УМПБ-5: деталі від прокуратури

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
