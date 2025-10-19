Проти виплат українцям виступила більшість жителів Німеччини – опитування
Дві третини мешканців ФРН висловилися проти виплат біженцям з України громадянської допомоги (Bürgergeld). Такими є дані опитування INSA, яке провели на замовлення таблоїда “Bild”, передає DW.
Також учасники опитування висловлювалися за повернення додому чоловіків призовного віку з України, які зараз перебувають у Німеччині. Результати опитування, яке проводив інститут дослідження громадської думки (INSA), опублікували 18 жовтня.
“На запитання, чи мають всі українські біженці в Німеччині отримувати громадянську допомогу, лише 17% респондентів відповіли “так” або “швидше так”. Дві третини (66%) виступають проти цього, відповівши однозначне “ні”. Ще 7% опитаних сказали, що їм байдуже, а 10% важко відповісти”, – пише DW.
Щодо повернення чоловіків призовного віку з Німеччини до України, то таку ідею підтримали 62% німців. Проти було 18%. 8% жителів Німеччини однаково, а 12% не дали відповіді.
За даними німецького Федерального агентства з праці на березень 2025 року, допомогу в Німеччині отримувала 701 тисяча українців. При цьому абсолютна більшість тих, хто “сидить на соціалі”, 502 тисячі, — працездатні у віці від 15 до 66 років. Кількість біженців, що працюють, – 272 тисячі осіб.
Читайте також: Оплата – болюче питання. Лікар із Харкова порівняв роботу в Україні та Німеччині
При цьому слід зазначити, що громадяни України, які мешкають у Німеччині, часто скаржаться на неможливість працевлаштуватися. Особливо це стосується фахівців, які мають вищу освіту та кваліфікацію. Навіть переклавши та підтвердивши свої дипломи, вони не отримують жодних пропозицій про працевлаштування за професією. Здебільшого пропонують некваліфіковану фізичну роботу.
Опитування INSA проводили 16 та 17 жовтня, у ньому взяли участь 1003 респонденти.
