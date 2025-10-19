Live
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос

Мир 21:11   19.10.2025
Оксана Горун
Фото: пресс-служба ОПУ

Две трети жителей ФРГ высказались против выплат беженцам из Украины гражданских пособий (Bürgergeld). Таковы данные опроса INSA, заказанного таблоидом «Bild», передает DW.

Также участники опроса высказывались за возвращение домой мужчин призывного возраста из Украины, которые сейчас находятся в Германии. Результаты опроса, который проводил институт исследования общественного мнения (INSA) опубликовали 18 октября.

«На вопрос, должны ли все украинские беженцы в Германии получать гражданское пособие, лишь 17% респондентов ответили «да» или «скорее да». Две трети (66%) выступают против этого, ответив однозначное «нет». Еще 7% опрошенных сказали, что им все равно, а 10% затруднились ответить», — пишет DW.

Что касается возвращения мужчин призывного возраста из Германии в Украину, то такую идею поддержали 62% немцев. Против были 18%. 8% жителей Германии все равно, а 12% не дали ответа.

По данным немецкого Федерального агентства по труду на март 2025 года пособие в Германии получала 701 тысяча украинцев. При этом абсолютное большинство «сидящих на социале», 502 тысячи, — трудоспособные в возрасте от 15 до 66 лет.  Количество работающих беженцев — 272 тысяч человек.

Читайте также: Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии

При этом следует отметить, что граждане Украины, живущие в Германии, часто жалуются на невозможность трудоустроиться. Особенно это касается специалистов, у которых есть высшее образование и квалификация. Даже переведя и подтвердив свои дипломы, они не получают каких-либо предложений о трудоустройстве по профессии. В основном предлагают неквалифицированную физическую работу.

Опрос INSA проводили  16 и 17 октября, в нем приняли участие 1003 респондента.

Автор: Оксана Горун
