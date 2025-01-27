Кто будет восстанавливать Украину после войны кроме украинцев

Украину ждет конкуренция со странами ЕС после войны не только за украинских беженцев, но и за трудовых мигрантов.

Об этом в интервью МГ “Объектив” рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

«Где Украина возьмет такое количество строителей? Когда в Украине в 2005-2008 годах был строительный бум и стоимость жилья в Киеве превышала цены на квартиры в Варшаве, когда зарплата в Украине была, как в Польше или даже выше, у нас тогда не хватало строителей. И застройщики рассматривали возможность завозить работников из Вьетнама», — напомнил Воскобойник.

Но в те годы украинцев в стране проживало около 48 миллионов. А сейчас около 30-32 миллионов.

«Численность населения сократилась на 30%. И где мы найдем такое количество строителей, которые будут все это отстраивать? Потому что это масштабы очень серьезные. Мы сейчас должны думать не только о том, как затянем сюда инвесторов, а кто в Украине будет с этими инвестиционными деньгами работать. Необходимо понять всем без исключения украинцам, власть имущим, депутатам, представителям Кабмина и Офиса Президента, что без трудовых мигрантов мы не сможем отстроить Украину. Нам будет не хватать не только рабочих рук, но и потребителей товаров и услуг, производимых в Украине», — объяснил эксперт.

Сейчас Василий Воскобойник вместе с Институтом демографии и исследований качества жизни, возглавляемым Эллой Либановой, работает над созданием новой миграционной стратегии Украины на период с 2026-го по 2035-й.

И среди стран, интересных для Украины, в первую очередь, это Индия, которая по количеству населения уже обогнала Китай.

«Но если мы не создадим условий, чтобы украинцы возвращались, чтобы отсюда не выезжали, тогда возникает вопрос – а почему к нам кто-то поедет, если местные граждане не хотят здесь жить?» — задается вопросом Воскобойник.

А рабочие руки будут нужны не только Украине. Страны Европы, по расчетам демографов, подсчитали, что им нужно до 2050 года ежегодно привлекать до 1 миллиона трудовых мигрантов.

«В 2023 году численность населения Германии увеличилась на 1 миллион 300 тысяч человек. 1 миллион 100 тысяч – это были украинцы, 200 тысяч – жители других стран. Германия сейчас ведет переговоры с католическими странами Южной Америки — с Мексикой, Бразилией, Аргентиной и Узбекистаном (это крупнейшая страна Центральной Азии, где с 1991 по 2022 год численность населения увеличилась на 80%). И нужно понять, что мы будем очень серьезно конкурировать не только за украинцев, за их возвращение, но даже за иностранцев, которых мы могли бы к себе привлечь. И без создания экономических условий, которые упростят ведение бизнеса, мы ее не выиграем», — отметил Василий Воскобойник.