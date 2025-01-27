Хто відбудовуватиме Україну після війни окрім українців

Україну очікує конкуренція з країнами ЄС після війни не лише за українських біженців, а й за трудових мігрантів.

Про це в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

«Де Україна візьме таку кількість будівельників? Коли в Україні був будівельний бум у 2005-2008 роках і вартість житла в Києві перевищували вартість житла у Варшаві, коли зарплатня в Україні була, як у Польщі або навіть вище, тоді у нас не вистачало будівельників. І забудовники розглядали можливість завозити працівників із В’єтнаму», – нагадав Воскобійник.

Але в ті роки українців у країні мешкало близько 48 мільйонів. Нині ж близько 30-32 мільйонів.

«Кількість населення скоротилася на 30%. І де ми знайдемо таку кількість будівельників, котрі будуть це все відбудовувати? Бо це масштаби дуже серйозні. Ми зараз повинні думати не лише, як затягнемо сюди інвесторів, а хто в Україні буде з цими інвестиційними грошима працювати. Потрібно зрозуміти всім без виключення українцям, можновладцям, депутатам, представникам Кабміну та Офісу Президента, що без трудових мігрантів ми не зможемо відбудувати Україну. Нам буде не вистачати не лише робочих рук, а й споживачів товарів та послуг, які виробляються в Україні», – пояснив експерт.

Наразі Василь Воскобойник разом з Інститутом демографії та досліджень якості життя, який очолює Елла Лібанова, працює над створенням нової міграційної стратегії України на період з 2026-го до 2035-го.

І серед країн, цікавих для України, насамперед Індія, яка за кількістю населення вже випередила Китай.

«Але якщо ми не створимо умови, щоб українці поверталися, щоб звідси не виїздили, то тоді виникає питання – а чому до нас хтось поїде, якщо місцеві громадяни не хочуть тут жити?» – запитує Воскобойник.

А робочі руки будуть потрібні не лише Україні. Демографи країн Європи вважають, що їм потрібно до 2050 року щорічно залучати до 1 мільйона трудових мігрантів.

«У 2023 році кількість населення Німеччини збільшилась на 1 мільйон 300 тисяч осіб. 1 мільйон 100 тисяч – це були українці, 200 тисяч – мешканці інших країн. Німеччина зараз веде перемовини з католицькими країнами Південної Америки – з Мексикою, Бразилією, з Аргентиною та з Узбекистаном (це найбільша країна Центральної Азії, де з 1991 по 2022 рік кількість населення збільшилась на 80%). І потрібно зрозуміти, що ми будемо дуже серйозно конкурувати не лише за українців, за їх повернення, а й навіть за іноземців, котрих ми могли б до себе залучити. І без створення економічних умов, щоб спростити ведення бізнесу, ми її не виграємо», – зазначив Василь Воскобойник.