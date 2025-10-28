Live
Как будет помогать Харькову УВКБ ООН: Терехов встретился с новой главой

Политика 20:30   28.10.2025
Елена Нагорная
Как будет помогать Харькову УВКБ ООН: Терехов встретился с новой главой Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов 28 октября встретился с новым руководителем Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт.

Стороны обсудили дальнейшие направления сотрудничества, совместные гуманитарные и восстановительные проекты, а также перспективы поддержки Харькова в условиях войны, сообщает пресс-служба мэрии.

Терехов поблагодарил команду предыдущего руководителя Представительства УВКБ ООН в Украине Каролины Линдхольм-Биллинг за плодотворное сотрудничество, благодаря которому в Харькове удалось реализовать ряд важных проектов по восстановлению жилья, поддержке внутренне перемещенных лиц и развитию гуманитарных программ. Мэр выразил уверенность, что партнерство с УВКБ ООН и в дальнейшем будет оставаться таким же результативным, в частности в вопросах ремонта жилья, подготовки города к зиме и внедрения новых социальных инициатив.

«Харьков сегодня — наиболее пострадавший крупный город Украины. В результате обстрелов было повреждено или разрушено более девяти тысяч жилых домов, половина из которых — многоэтажки. В городе зарегистрировано 208 тысяч переселенцев, которые нуждаются в нашей поддержке. Мы вместе с УВКБ ООН открыли центр адаптации «Свой», а затем, уже самостоятельно, — специализированный Центр предоставления админуслуг для ВПЛ. Мы комплексно работаем над восстановлением жилья и коммунальной инфраструктуры, поддерживаем сферы образования, медицины, культуры. Все это формирует среду, в которой люди хотят оставаться», — сказал мэр.

Кастель-Голлингсворт подчеркнула, что уже успела ознакомиться с ситуацией в городе и лично увидела масштабы разрушений. Она отметила, что организация и в дальнейшем будет поддерживать Харьков в вопросах восстановления.

«Ситуация сложная, поэтому мы гордимся тем, что можем поддерживать Харьков в ремонте поврежденного жилья, в подготовке к зиме, в создании социальной инфраструктуры для переселенцев. Важно не только восстанавливать дома, но и поддерживать дух людей. Культура, образование — все это помогает людям чувствовать себя более-менее нормально даже в самые тяжелые времена. Харьков и в дальнейшем остается одним из основных партнеров УВКБ ООН в Украине», — отметила Кастель-Голлингсворт.

Как сообщала МГ «Объектив», 7 октября мэр Харькова Игорь Терехов встретился с представителями Программы развития ООН (ПРООН) и правительства Японии.

Автор: Елена Нагорная
