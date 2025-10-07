Live
С представителями ПРООН и послом Японии встретился Терехов в Харькове

Общество 18:23   07.10.2025
Оксана Якушко
С представителями ПРООН и послом Японии встретился Терехов в Харькове Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с представителями Программы развития ООН (ПРООН) и правительства Японии, сообщает Харьковский горсовет.

В мероприятии участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис, представители коммунальных предприятий Харькова

Стороны обсудили текущие и будущие совместные проекты, направленные на восстановление жилого фонда Харькова и развитие коммунальных предприятий, а также поддержку города в условиях новых вызовов зимнего периода.

«Мы ожидаем самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. И наша главная задача – пережить ее и сделать все, чтобы у людей было тепло, вода и свет. Поэтому ваша поддержка сейчас чрезвычайно важна для Харькова», — подчеркнул Игорь Терехов.

Мэр сообщил, что благодаря помощи ПРООН в городе устраняют последствия вражеских обстрелов, в частности, демонтируют аварийные дома.

Христофорос Политис положительно оценил работу нового предприятия – объединенных КП «Харьковские тепловые сети» и КП «Харьковводоканал», а японский посол Масаши Накагоме подчеркнул, что Япония продолжит поддерживать Украину и Харьков на пути к миру.

Оксана Якушко
