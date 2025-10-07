С представителями ПРООН и послом Японии встретился Терехов в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с представителями Программы развития ООН (ПРООН) и правительства Японии, сообщает Харьковский горсовет.
В мероприятии участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис, представители коммунальных предприятий Харькова
Стороны обсудили текущие и будущие совместные проекты, направленные на восстановление жилого фонда Харькова и развитие коммунальных предприятий, а также поддержку города в условиях новых вызовов зимнего периода.
«Мы ожидаем самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. И наша главная задача – пережить ее и сделать все, чтобы у людей было тепло, вода и свет. Поэтому ваша поддержка сейчас чрезвычайно важна для Харькова», — подчеркнул Игорь Терехов.
Мэр сообщил, что благодаря помощи ПРООН в городе устраняют последствия вражеских обстрелов, в частности, демонтируют аварийные дома.
Христофорос Политис положительно оценил работу нового предприятия – объединенных КП «Харьковские тепловые сети» и КП «Харьковводоканал», а японский посол Масаши Накагоме подчеркнул, что Япония продолжит поддерживать Украину и Харьков на пути к миру.
Читайте также: Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, ООН, посол, посол Японии в Украине, ПРООН, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «С представителями ПРООН и послом Японии встретился Терехов в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 18:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с представителями Программы развития ООН (ПРООН) и правительства Японии, сообщает Харьковский горсовет.".