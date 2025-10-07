Live
  • Вт 07.10.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.27

З представниками ПРООН і послом Японії зустрівся Терехов у Харкові

Суспільство 18:23   07.10.2025
Оксана Якушко
З представниками ПРООН і послом Японії зустрівся Терехов у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН (ПРООН) та уряду Японії, повідомляє Харківська міськрада.

У заході взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накагоме, заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, представники комунальних підприємств Харкова

Сторони обговорили поточні та майбутні спільні проєкти, спрямовані на відновлення житлового фонду Харкова та розвиток комунальних підприємств та підтримку міста в умовах нових викликів зимового періоду.

«Ми очікуємо на найважчу зиму з початку повномасштабної війни. І наше головне завдання – пережити її та зробити все, щоб у людей було тепло, вода та світло. Тому ваша підтримка зараз надзвичайно важлива для Харкова», – наголосив Ігор Терехов.

Мер повідомив, що завдяки допомозі ПРООН у місті усувають наслідки ворожих обстрілів, зокрема демонтують аварійні будинки.

Христофорос Політіс позитивно оцінив роботу нового підприємства – об’єднаних КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал», а японський посол Масаші Накагоме наголосив, що Японія продовжить підтримувати Україну та Харків на шляху до миру.

Читайте також: Рейди на ринках Харкова та області: де виявили свіжу рибу без документів

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Україна мала б набагато більше зброї, якби не саботаж – лобіст
Україна мала б набагато більше зброї, якби не саботаж – лобіст
07.10.2025, 19:04
З представниками ПРООН і послом Японії зустрівся Терехов у Харкові
З представниками ПРООН і послом Японії зустрівся Терехов у Харкові
07.10.2025, 18:23
7 жовтня на півночі Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
7 жовтня на півночі Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
07.10.2025, 17:46
Живила три райони Харкова – Терехов розповів, що стало ціллю РФ напередодні
Живила три райони Харкова – Терехов розповів, що стало ціллю РФ напередодні
07.10.2025, 14:15
Утеплитись на зиму: у Харкові подорожчали ковдри та термобілизна, ціни
Утеплитись на зиму: у Харкові подорожчали ковдри та термобілизна, ціни
07.10.2025, 16:45
Новини Харкова — головне за 7 жовтня: просування РФ, що зі світлом
Новини Харкова — головне за 7 жовтня: просування РФ, що зі світлом
07.10.2025, 17:54

Новини за темою:

07.10.2025
Живила три райони Харкова – Терехов розповів, що стало ціллю РФ напередодні
06.10.2025
Найважчий день за тиждень для Харкова назвав Терехов (інфографіка)
06.10.2025
РФ знищила дві підстанції в Харкові, до чого слід бути готовими – Терехов
01.10.2025
Всі удари по Харкову у вересні росіяни завдали БпЛА – Терехов
01.10.2025
Центр Харкова зупинився на хвилину (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «З представниками ПРООН і послом Японії зустрівся Терехов у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 18:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН (ПРООН) та уряду Японії, повідомляє Харківська міськрада.".