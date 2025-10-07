З представниками ПРООН і послом Японії зустрівся Терехов у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН (ПРООН) та уряду Японії, повідомляє Харківська міськрада.
У заході взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накагоме, заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, представники комунальних підприємств Харкова
Сторони обговорили поточні та майбутні спільні проєкти, спрямовані на відновлення житлового фонду Харкова та розвиток комунальних підприємств та підтримку міста в умовах нових викликів зимового періоду.
«Ми очікуємо на найважчу зиму з початку повномасштабної війни. І наше головне завдання – пережити її та зробити все, щоб у людей було тепло, вода та світло. Тому ваша підтримка зараз надзвичайно важлива для Харкова», – наголосив Ігор Терехов.
Мер повідомив, що завдяки допомозі ПРООН у місті усувають наслідки ворожих обстрілів, зокрема демонтують аварійні будинки.
Христофорос Політіс позитивно оцінив роботу нового підприємства – об’єднаних КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал», а японський посол Масаші Накагоме наголосив, що Японія продовжить підтримувати Україну та Харків на шляху до миру.
