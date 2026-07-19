«Не будет трудовой миграции в Украину. Мы не интересны миру» — Воскобойник

Почему Украине не стоит бояться волны трудовых мигрантов, как привлечь все трудовые ресурсы страны (а их от 4 до 7 миллионов человек), ради чего на самом деле хотят повысить пенсионный возраст, во второй части интервью МГ «Объектив» рассказал Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, председатель ОО «Офис миграционной политики».

Первую часть читайте тут.

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«Пенсионный возраст поднимут, чтобы ограничить расходы пенсионного фонда»

— В Украине сейчас есть то, что можно назвать парадоксом. С одной стороны, у нас безумная нехватка кадров и рабочих рук. С другой, у нас безработица. И люди в возрасте 40-45+ часто получают отказ из-за «почтенного возраста». Хотя Альцгеймером еще не болеют и на ходу не рассыпаются.

– К сожалению, проявления эйджизма еще существуют в нашей стране. Хотя я думаю, что понемногу эта ситуация будет меняться. Именно потому, что когда не хватает молодежи, а молодежи в ближайшие годы в нашей стране все меньше и меньше, у работодателей не будет другого выбора, чем просто брать и привлекать людей на работу, несмотря на возраст. На самом деле у нас структурная безработица. То есть, предложение со стороны рабочих не отвечает требованиям со стороны работодателей. Если сейчас требуются строители, а люди хотят работать в офисах, они остаются без работы. Поэтому один из вариантов, как можно изменить эту ситуацию, это переобучение, переквалификация людей, поиск работы именно в тех областях, где наибольшая потребность по состоянию на сегодня. И государственный центр занятости активно помогает переучиваться людям в возрасте не то, что 40-45, а даже 50+: правильно готовить резюме, готовить себя к собеседованиям и тому подобное.

– Теперь в Украине активно обсуждают поднятие планки пенсионного возраста. Чтобы было кем заполнить дыру в кадрах? Это поможет?

– Вряд ли это сработает, потому что, если нужны строители, то будет ли работодатель ориентироваться на человека 60+? Сможет ли он так же работать, как молодой человек? Это с одной стороны. А с другой, сколько ни повышай планку, если человек хочет работать, наличие пенсий не ограничивает его в возможности остаться на рынке труда. Поэтому я думаю, что если у нас и будет повышение пенсионного возраста, это будет сделано с единственной целью – ограничить расходы пенсионного фонда. На рынок труда это не повлияет вообще.

«В Украине резерв человеческой силы, который можно дополнительно привлечь на рынок труда, от 4 до 7 миллионов человек»

— Чем дольше идет война, тем выше вероятность, что людей вернется меньше. В принципе об этом говорили еще в первый год войны. И это точно о молодежи, потому что я вижу, как дети моих подруг и друзей, как они прорастают корнями в Германии, Франции, Румынии, Польше. За счет кого государство будет решать проблему кадрового голода? Во время восстановления, если, будем надеяться, наступит мир?

— На самом деле, Украина должна использовать максимально свой внутренний резерв рабочей силы, человеческого капитала, который у нас сейчас есть в наличии. Нужно сделать максимум, чтобы завести на рынок людей, и не пожилого возраста, но людей в возрасте 45+-50+. Чтобы люди, которые находятся у нас в Украине, были максимально вовлечены в рынок труда. Речь идет и о людях с инвалидностью — и не только о ребятах, возвращающихся сейчас с войны. У нас еще до войны было около 2,3 миллиона человек с инвалидностью. Следует создавать такие условия труда, чтобы они могли работать. Надо активно привлекать молодежь на рынок труда, нужно убирать границу между мужскими и женскими профессиями, максимально автоматизировать и роботизировать рабочие места, использовать искусственный интеллект. У нас в стране резерв человеческой силы, который мы можем дополнительно привлечь на рынок труда, составляет, по разным оценкам, от 4 до 7 миллионов человек. Просто нужно создать условия, чтобы все они могли выйти на рынок труда.

— Как привлечь всех этих людей?

— Нам необходимо повышать внутреннюю мобильность рабочей силы, чтобы человек, потерявший работу, например, в Черкассах, не задумывался о выезде за границу, а мог найти себе работу, например, в Виннице или Киеве. Главное, чтобы человек оставался в стране. Следующее. За границей сейчас находится, по разным оценкам, от 7 до 8 миллионов украинцев. Нужно делать максимум, чтобы они возвращались в Украину. И после того, как мы действительно поймем, что мы использовали все возможности, чтобы обеспечить работой собственное население, с соответствующими зарплатами, с социальной защитой, что люди в действительности будут видеть себя здесь, в Украине, мы решим большинство проблем, связанных с нехваткой рабочих рук.

«Не будет волны трудовой миграции в Украину. Мы не интересны миру»

– А если не сработает?

— Вот когда мы поймем, что и внутренние резервы уже задействованы, и мобильность, что мы сделали максимум для возвращения украинцев (и эти шаги не должны заканчиваться в первый год после окончания военных действий). Мы должны работать годами, если не десятилетиями, над возвращением украинцев или тех, кто сейчас уехал, их детей или внуков сюда, в Украину. И когда мы будем видеть, что нам просто после того, как мы предприняли максимум шагов, не хватает рабочих рук, тогда точечно, ограниченно, контролируемо государством, мы можем приглашать, в том числе трудовых мигрантов. Но я хочу, чтобы все поняли: трудовые мигранты не будут волшебной палочкой, которая изменит ситуацию к лучшему. Это люди, которые нам не смогут закрыть все пробелы на рынке труда. Вообще, мое жесткое убеждение: Украину смогут отстроить исключительно украинцы.

– Кстати, мы не сможем отследить настроения всех трудовых мигрантов, и, соответственно, гарантировать безопасность Украины, если это будет волна.

– Не будет волны трудовой миграции в Украину. Мы не интересны миру. Во-первых, фактор безопасности. Даже после окончания войны Россия никуда не денется. И мы все будем жить в ближайшие годы в ожидании второй серии. Далее, у нас самые низкие заработные платы в Европе. У нас нет того экономического стимула, чтобы человек, который будет лететь за полмира в поисках работы, выбрал именно Украину, когда рядом есть Польша, Чехия, Венгрия, Германия, где уровень заработных плат гораздо выше, а спрос на квалифицированную рабочую силу такой же высокий.

У нас нет такого уровня социальной защиты, как в Германии или даже в Польше. То есть мигранту, который будет рассматривать страну, куда он бы хотел не просто приехать и поработать, а еще и перевезти свою семью, мы тоже не интересны. И потому опасения людей, что в Украину придет какая-то волна мигрантов. Извините, если сейчас находящиеся за рубежом украинцы не хотят возвращаться на Родину, если молодежь рассматривает выезд из страны навсегда, почему вы думаете, что к нам будет стоять очередь желающих, когда собственные сограждане нашей страны, к сожалению, хотят отсюда уехать?