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Работа в Харькове и области: кому готовы платить 60 тысяч гривен (вакансии)

Общество 16:43   02.07.2026
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 60 тысяч гривен (вакансии) Фото: ХОВА

По состоянию на 2 июля в Харьковской области актуальны 2444 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера по проектно-сметной работе с зарплатой в 60 тысяч гривен. Бухгалтер будет иметь 50 тысяч, а водитель автотранспортных средств – 48500.

Пескоструйщик будет зарабатывать 35 тысяч, варщик асфальтовой массы – 30 тысяч, врач ветеринарной медицины – 25 тысяч, контролер качества – 24990, начальник хозяйственного отдела – 24 тысячи, оператор конвейерной линии – 23 тысячи, а администратор системы – 21600.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 2 июля в Харьковской области актуальны 2444 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".