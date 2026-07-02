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Робота у Харкові й області: кому готові платити 60 тисяч гривень (вакансії)

Суспільство 16:43   02.07.2026
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові й області: кому готові платити 60 тисяч гривень (вакансії) Фото: ХОВА

Станом на 2 липня в Харківській області актуальні 2444 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера з проєктно-кошторисної роботи із зарплатою 60 тисяч гривень. Бухгалтер матиме 50 тисяч, а водій автотранспортних засобів – 48500.

Піскоструминник зароблятиме 35 тисяч, варник асфальтової маси – 30 тисяч, лікар ветеринарної медицини – 25 тисяч, контролер якості – 24990, начальник господарського відділу – 24 тисячі, оператор конвеєрної лінії – 23 тисячі, а адміністратор системи – 21600.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 2 липня в Харківській області актуальні 2444 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".