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Схема з бронюванням у КП в Харкові: посадовець розкаявся, його судитимуть

Суспільство 14:37   02.07.2026
Вікторія Яковенко
Схема з бронюванням у КП в Харкові: посадовець розкаявся, його судитимуть Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу 28-річного начальника однієї з дільниць КП Харківської міськради. Слідство вважає, що він фіктивно працевлаштував чоловіка задля бронювання, а його зарплату забирав собі.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на початку серпня 2024 року фігурант вирішив скористатися статусом своєї установи, що має право бронювати співробітників, та домовився зі знайомим призовного віку посприяти у працевлаштуванні.

«Головною умовою угоди було те, що чоловік лише формально рахуватиметься на посаді робітника з комплексного прибирання для отримання відстрочки від призову, а в обмін на це має віддавати свою заробітну плату», – розповіли правоохоронці.

Схема діяла до листопада 2025 року. Протягом цього періоду фігурант умисно приховував факти прогулів свого підлеглого та забезпечував створення видимості його роботи, зазначили у прокуратурі.

«Внаслідок цих махінацій комунальному підприємству завдано збитків на суму понад 160 тис. гривень — саме стільки було безпідставно виплачено фіктивному працівнику», – встановили правоохоронці.

Начальнику дільниці інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та заволодіння службовою особою чужим майном шляхом зловживання своїм становищем.

«Обвинувачений щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю правопорушення та відшкодував завдані збитки у повному обсязі. Крім того, зобов’язується передати 200 тис. гривень на потреби ЗСУ», – додали правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 14:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу 28-річного начальника однієї з дільниць КП Харківської міськради.".