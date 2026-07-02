Схема з бронюванням у КП в Харкові: посадовець розкаявся, його судитимуть

Правоохоронці передали до суду справу 28-річного начальника однієї з дільниць КП Харківської міськради. Слідство вважає, що він фіктивно працевлаштував чоловіка задля бронювання, а його зарплату забирав собі.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на початку серпня 2024 року фігурант вирішив скористатися статусом своєї установи, що має право бронювати співробітників, та домовився зі знайомим призовного віку посприяти у працевлаштуванні.

«Головною умовою угоди було те, що чоловік лише формально рахуватиметься на посаді робітника з комплексного прибирання для отримання відстрочки від призову, а в обмін на це має віддавати свою заробітну плату», – розповіли правоохоронці.

Схема діяла до листопада 2025 року. Протягом цього періоду фігурант умисно приховував факти прогулів свого підлеглого та забезпечував створення видимості його роботи, зазначили у прокуратурі.

«Внаслідок цих махінацій комунальному підприємству завдано збитків на суму понад 160 тис. гривень — саме стільки було безпідставно виплачено фіктивному працівнику», – встановили правоохоронці.

Начальнику дільниці інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та заволодіння службовою особою чужим майном шляхом зловживання своїм становищем.

«Обвинувачений щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю правопорушення та відшкодував завдані збитки у повному обсязі. Крім того, зобов’язується передати 200 тис. гривень на потреби ЗСУ», – додали правоохоронці.