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Схема с бронированием в КП в Харькове: чиновник раскаялся, его будут судить

Общество 14:37   02.07.2026
Виктория Яковенко
Схема с бронированием в КП в Харькове: чиновник раскаялся, его будут судить Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело 28-летнего начальника одного из участков КП Харьковского горсовета. Следствие считает, что он фиктивно трудоустроил мужчину для бронирования, а его зарплату забирал себе.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в начале августа 2024 года фигурант решил воспользоваться статусом своего учреждения, имеющего право бронировать сотрудников, и договорился со знакомым призывного возраста оказать содействие в трудоустройстве.

«Главным условием соглашения было то, что мужчина будет формально считаться на должности рабочего по комплексной уборке для получения отсрочки от призыва, а в обмен на это должен отдавать свою заработную плату», — рассказали правоохранители.

Схема действовала до ноября 2025 года. В течение этого периода фигурант умышленно скрывал факты прогулов подчиненного и обеспечивал создание видимости его работы, отметили в прокуратуре.

«В результате этих махинаций коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму более 160 тыс. гривен — именно столько было безосновательно выплачено фиктивному работнику», — установили правоохранители.

Начальнику участка инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и завладение должностным лицом чужим имуществом путем злоупотребления своим положением.

«Обвиняемый искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию правонарушения и возместил нанесенный ущерб в полном объеме. Кроме того, обязуется передать 200 тыс. гривен на нужды ВСУ», — добавили правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 14:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 28-летнего начальника одного из участков КП Харьковского горсовета.".