Схема с бронированием в КП в Харькове: чиновник раскаялся, его будут судить

Правоохранители передали в суд дело 28-летнего начальника одного из участков КП Харьковского горсовета. Следствие считает, что он фиктивно трудоустроил мужчину для бронирования, а его зарплату забирал себе.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в начале августа 2024 года фигурант решил воспользоваться статусом своего учреждения, имеющего право бронировать сотрудников, и договорился со знакомым призывного возраста оказать содействие в трудоустройстве.

«Главным условием соглашения было то, что мужчина будет формально считаться на должности рабочего по комплексной уборке для получения отсрочки от призыва, а в обмен на это должен отдавать свою заработную плату», — рассказали правоохранители.

Схема действовала до ноября 2025 года. В течение этого периода фигурант умышленно скрывал факты прогулов подчиненного и обеспечивал создание видимости его работы, отметили в прокуратуре.

«В результате этих махинаций коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму более 160 тыс. гривен — именно столько было безосновательно выплачено фиктивному работнику», — установили правоохранители.

Начальнику участка инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и завладение должностным лицом чужим имуществом путем злоупотребления своим положением.

«Обвиняемый искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию правонарушения и возместил нанесенный ущерб в полном объеме. Кроме того, обязуется передать 200 тыс. гривен на нужды ВСУ», — добавили правоохранители.