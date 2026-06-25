Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 40 тысяч гривен

По состоянию на 25 июня в Харьковской области актуальны 2434 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия слесаря-ремонтника с зарплатой в 40 тысяч гривен. Специалиста будет иметь 35 тысяч, а врач-трансфузиолог – 32 тысячи.

Юрист будет зарабатывать 30 тысяч, фитнес-тренер – 29990, машинист автомобилеразгрузчика – 29980, швея – 27 тысяч, присукальщик основ – 25 тысяч, начальник котельной – 22 тысячи, а разметчик – 21200.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, бывший чиновнице Харьковского горсовета объявили подозрение в служебной халатности. По версии следствия, в 2021 году действия сотрудницы одного из отделов профильного управления департамента строительства и путевого хозяйства нанесли ущерб государству более чем на миллион гривен. Бюджетные средства перечислили за несуществующий асфальт.